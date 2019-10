El cantante Axel fue denunciado por abuso sexual en Río Negro

El miércoles, una joven denunció al cantante Axel de abuso sexual. La presentación formal se realizó en Cipolletti en el Ministerio Público Fiscal. A través de un comunicado oficial, desde el organismo informaron que se encuentran investigando sobre el tema. Además, publicaron que según lo que informó la víctima, “se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en el año 2017”.

“En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos, expresaron desde el organismo”, comenzó la publicación oficial.

Y agregó: “Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso”.

En tanto, cerró: “En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo”.

El mes pasado se viralizó un video en donde se ve a Tini Stoessel junto al cantante que generó polémica por un gesto de la joven cuando le corrió la mano en el medio de una entrevista. En el móvil también estaba Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra. Tini se mostró incomoda cuando Axel la quiso abrazar. Ella corrió su brazo y no paso desapercibido.

En tanto, tras la polémica, la joven realizó un descargo en las redes. “Hola, acabo de llegar de Madrid y veo que se ha generado una gran confusión respecto a un video que circuló por redes. Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de notas que dimos obedece a una incomodidad con Axel“, escribió Stoessel en sus redes.