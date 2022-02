Médico de Chacabuco denunciado por abuso y separado del cargo

Un médico de la ciudad de Chacabuco fue denunciado por abuso sexual y separado de su cargo en el hospital de la localidad. El hecho habría ocurrido la semana pasada, cuando una joven paciente de 18 años que estaba internada por Covid-19 en el lugar habría sufrido abuso sexual con acceso carnal de parte de un profesional de la salud, que también se desempeña en el nosocomio local, según lo comunicado por el medio Chacabuco en Red.

Alberto Quereda, director del nosocomio le dijo a Democracia que "apenas se tomó conocimiento de la denuncia se impartió una nota al Departamento Ejecutivo y a Legales y se tomó la conducta de suspensión preventiva del profesional”, hasta que la Justicia se pronuncie al respecto.

Según medios de Chacabuco, la denuncia fue realizada por la víctima en la Comisaria de la Mujer de dicho distrito. Aún no trascendió el nombre del médico involucrado, aunque también se supo que el doctor tendría otra denuncia por hechos similares.

La Agrupación Feminista Las Rojas se refirió al respecto en sus redes sociales con un comunicado donde sostuvo: “Ante la denuncia de violación a una paciente por parte de un médico en el Hospital Municipal Del Carmen, desde Las Rojas Chacabuco nos solidarizamos con la denunciante y su familia y nos ponemos a su disposición, con el fin de obtener justicia por ella y por todas”.

Además, anexaron: “Teniendo en cuenta que este no sería un hecho aislado de violencia de género en el ámbito de la salud, queremos resaltar la responsabilidad de las instituciones de la ciudad en que vivimos. Se trata de un claro encubrimiento de las autoridades del hospital y de funcionarios municipales, sumado a la eficacia de la justicia patriarcal a la hora de absolver a los victimarios”.

Finalmente, el comunicado manifiesta: “Desde Las Rojas y el movimiento feminista local venimos reclamando hace años medidas y políticas efectivas para prevenir y erradicar la violencia machista. Desde 2009 existe la Ley 26485 y que no se implementa, es por esto que la escalada de violencia no frena. Necesitamos no solo capacitación en Perspectiva de Género para todo el personal municipal que desarrolle actividades dentro del área de salud, sea cual fuere su función y categoría; sino que se destituyan a todos y cada uno de los violentos y cómplices. Sin embargo, sabemos que todos nuestros reclamos solo serán escuchados si las mujeres y LGBT volvemos a las calles. Por eso hacemos un llamado a todas las agrupaciones y organizaciones feministas locales a que retomemos los métodos que supimos usar cada Ni Una Menos en unidad”.