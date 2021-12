Laje lloró al aire: “Pido disculpas si alguien se sintió maltratado”

Antonio Laje hizoayer un contundente descargo en su ciclo Buenos días América luego de que algunas de sus ex compañeras lo acusaran públicamente de maltratro. Visiblemente conmovido, asegurando tener “el alma destruida”, el conductor reconoció que es exigente a la hora de trabajar, que puede enojarse, pero que “de ninguna manera” es “una persona maltratadora”. De todos modos, y entre lágrimas, pidió disculpas “a los que se sintieron maltratados”. “No fue jamás fue mi intención”, afirmó. “Para mí es dificilísimo hablar de este tema: nunca me imaginé que iba a estar en una situación así -comenzó diciendo el periodista de América, hablando siempre directamente a la cámara, en unas palabras que se extendieron por unos 11 minutos-. Pero yo soy esto. Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañaron muchísimos años, cosas que yo les agradezco muchísimo. Me hicieron crecer, hicieron crecer al programa y a los programas donde yo estuve, y confiaron y confían en mí. Por eso es que yo necesito hablarles a ustedes”. Luego, Laje confió en que su última semana fue “realmente durísima”, esbozando una idea sobre el trasfondo de lo ocurrido en estos días. “Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre atentos a que puede pasar algo. Nunca pensé con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo yo y mi familia durante estos últimos días”. “Yo tengo el alma destruida y la verdad que tengo el corazón recontra partido de lo que estuve viviendo…”, confesó, se quebró en llanto. “No me importa llorar. Hace más de 30 años que hago esto y me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes”.