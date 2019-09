La generación de Millennials y Centennials: los que escriben las reglas

Muchos jóvenes que son parte de las generaciones que se denominan Centennials y Millennials comparten una importante brecha etaria entre si y más aún con la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981). Ni hablar con los baby boomers (nacidos entre 1945 y 1964).

Pero antes de empezar, conviene aclarar también que los Millennials son los nacidos entre 1982 y 1994 y los Centennials, desde 1995 hasta el presente.

A partir de allí, el debate se amplía y se expande en cuanto a gustos, deseos, trabajo, familia, educación, política, género y un sinfín de temas que da cada una de estas nuevas generaciones englobadas en rangos ve y vive de diferente manera.

Democracia reunió a un grupo de jóvenes de entre 16 y 22 años quienes dieron su visión sobre algunas cuestiones, una muestra de que nunca está todo dicho, y de que en algunas ocasiones, los marcos son solo para los cuadros.

Aún así, para muchos, las dos generaciones son las que reescriben las reglas en la actualidad.

Educación y trabajo

Yamila Brieva tiene 21 años y estudia la carrera de Enfermería en Unnoba, del mismo modo que Catalina Zerbini, de 20. Ambas coinciden en su formación como algo clave para sus vidas y para poder ejercer luego su profesión, más allá de que Yamila planea hacerlo en el país y Catalina no descarta unirse a la organización Médicos Sin Fronteras.

Lucio Monserrat Miranda, de 22, estudia Ciencias Económicas en Unnoba y trabaja en una empresa familiar pero no por ello piensa resignar su perfeccionamiento una vez que se reciba.

Hristo Deglaue estudia la misma carrera, tiene 19 y para él la formación “no solo importa desde lo profesional sino para la vida personal por las herramientas que brinda”, aseguró.

Joaquín Ballerini tiene 16 y estudia en el Industrial en el área de técnico en automotores.

“Creo que es muy importante la formación porque es lo que te define en un futuro. No solo te forma en aprendizajes educativos sino en otros aspectos de la vida, incluso laboral”, aseguró quien espera formarse en ingeniería.

Con 17, Valentín Darquizán se ve formándose en Ciencias Políticas apenas culmine el secundario y también considera la formación, elemental.

Todos coinciden en la problemática de la escuela y algunos consideran que “la educación en Argentina tiene muchas imperfecciones, hay muchos temas que no se tratan como aborto o ESI”, reclaman.

Política y género

“Me interesa la política, he militado y sé que es sucia, de hecho me he alejado. En Argentina sobre todo la política es compleja. Lo importante es que en un gobierno democrático la política es poder transformar la realidad de la gente. Mientras más desinteresada está la sociedad en la política peor le va a ir. Y la educación es la base”, asegura Valentín.

Para Lucio también es muy importante y participa: “Soy referente de adultos mayores en Junín, milito en el Frente Renovador. Me moviliza conocer realidades de los juninenses. Me apasiona la política, es una herramienta de transformación”.

Para Yamila, la política no es importante por los partidos políticos en sí sino por su influencia y los cambios que genera en la sociedad.

Para Hristo la política, “es fundamental y atraviesa a todos”. Participa en política y destaca que eso que se ve mal, solo se cambia involucrándose.

Podría decirse que la cuestión de género, para muchos Centennials es una cuestión más naturalizada mientras que para los Millennials continúa siendo una batalla a ganar.

Yamila considera que “hay un nuevo paradigma que nos atraviesa a todos como adolescentes más que a las generaciones pasadas. Estamos abiertos y expuestos. La globalización nos ayuda a todos a pensar de otra forma. Antes el género era la anatomía, y hoy vemos que no hay que quedarse solo con la biología sino lo que siente, percibe y quiere la persona. La sexualidad de cada uno no es cuestionable”.

Catalina coincide con Yamila y agrega que “como futuras agentes de salud, debemos estar más abiertos”.

Para Valentín la cuestión “es natural. Yo no lo tomo como un cambio porque nací con eso, convivo con esas realidades de manera natural. Es simplemente respeto por la vida del otro. Si a vos no te molesta en nada. No me lo planteo como bien o mal, es simplemente natural”, asegura aunque acepta que la sociedad aún está en transición porque “hace solo 30 años dejaron de pensar en la homosexualidad como una enfermedad”.

Sobre la posición de la mujer, Lucio considera que “el sistema coloca a las mujeres en desigualdad constante y celebro la lucha de igualdad de género”.

Joaquín considera: “Somos todos iguales, más allá de la elección sexual. Falta mucho respeto y creo que la discriminación es ignorancia”.

En su mayoría, los jóvenes consultados consideran la legalización del aborto como una cuestión de salud pública y que debe incluirse la educación.

Consumismo, tecnología y naturaleza

Muchas declaraciones aseguran que los Centennials están más preocupados por el medioambiente, o que los Millennials en general son más consumistas, pero lo cierto es que la tecnología atraviesa a ambas generaciones, más allá de que los primeros sean considerados “nativos digitales”.

Todos los jóvenes consultados tienen vida en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube, sin dejar de mencionar Whatsapp, que es parte del grupo y una de las principales junto con Instagram.

A ellos se incluye Netflix, la plataforma de series y películas online que para muchos, “es mejor que la tele”.