¿Porqué hay personas que tienen miedo al amor? Como ya me he referido en otras columnas al miedo y como se activa nuestro cerebro frente al alerta de lo desconocido y de lo que nos asusta, también sucede que huimos del amor. El origen del miedo del amor tiene que ver con nuestras creencias basadas en las experiencias vividas.

A medida que crecemos vamos almacenando fracasos sentimentales porque experimentamos en nuestras relaciones el abandono, cargamos de expectativas al otro llevándonos a la decepción, perdemos libertad a través del control y lo tóxico saliendo lastimados y acumulando una serie de relaciones de pareja en nombre del fracaso.

Esto nos lleva a determinadas creencias con respecto al amor y a la pareja encerrándonos cada vez más para protegernos del sufrimiento y sin darnos cuenta nos lastimamos nosotros mismos al no dejarnos querer. El amor que sólo entiende de dolor no es auténtico, está cargado de nosotros, de todo eso que nos pasa en las relaciones y nos toca aprender a sanar y cerrar heridas del pasado.

Nadie nos puede lastimar si nosotros no lo permitimos, por supuesto que nos puede afectar, pero si nuestra autoestima es sólida no veríamos una ruptura amorosa como una desgracia y mucho menos estigmatizar al amor. Una relación sana suma, no resta y el estar con otra persona no debe implicar perder tu identidad o tu individualismo.

Amar es saber construir, saber crecer, ser auténtico e incluso descubrir aspectos tuyos que no conocías a través del otro. Dejarse querer es de valientes y dándole una oportunidad al otro, te la estás dando a vos mismo.



(*) Coach educativo, Neurosicoeducadora, Coach Emocional

