¿Quiénes son los “Millennials” y la “Generación “Z”?

Los “millennials“ son las personas que nacieron entre 1981 y el 2000. También denominados generación “Y”. Hasta ahora es el grupo que ha vivido un cambio de milenio, transformación de lo tradicional a lo puramente tecnólogico y que pasó a ser adulto. Aunque aquellos que hayan nacido antes, también tuvieron la oportunidad de vivir experiencias de “millennials”, lo cierto es que esta generación tiene rasgos claves que la caracterizan y hacen ser únicos frente a los demás.

Ellos son 100 % digitales y amantes de la tecnología. Está integrada en todas las actividades que desarrollan. Su vida gira en torno a mostrar lo que son o lo que aparentan ser. Su mejor aliado son las redes sociales y todo lo que relaciona a esto, les genera interés. Por esta razón, prefieren las carreras ligadas a la tecnología digital. También exigen prepararse a grandes escalas, ya que si para las generaciones anteriores convertirse en un profesional era considerado un gran logro, para los “millennials” serlo no es nada del otro mundo.. Obtener un título de profesional no esta mal, pero quedarse solo con el, no es su fin. No son conformistas y son capaces de alcanzar cualquier cosa que se propongan.

La mayor parte de la ‘Generación Z’ ha usado Internet desde temprana edad y se siente cómoda con la tecnología.

A diferencia de los padres de los millennials, estos no se conforman con lo que les toque, sino con lo que en realidad quieren, sin importar lo difícil que puede llegar a ser aquello que quieren, estos lo consiguen de manera independiente y sin necesidad de depender de alguien.

Su inconformismo va ligado a la independencia y libertad de su vida. Además, tienen una concepción diferente de lo que significa el éxito. No comprende en trabajar para ser millonario o tener una súper empresa. Sí, es importante trabajar, pero el dinero que guardan lo invierten en viajar y en conocer nuevas culturas y personas. Pueden gastar cualquier cantidad de dinero en viajes, pero para ello, eso es sinónimo de un verdadero éxito.

No les gusta el compromiso y prefieren no tener hijos. Esto no significa que no sean capaces de tener una relación sentimental muy duradera con alguien, sino que prefieren disfrutar sus mejores años de juventud o edad adulta y luego casarse. Los hijos es un tema que no está entre sus planes a corto plazo y en muchos casos ni en su futuro. En cambio, la generación Z o “post millennial” se refiere a las personas nacidas después de la generación del milenio, también conocida como centeniales o postmileniales. Aunque todavía no existe un acuerdo general sobre las fechas límites de esta generación, algunos autores le dan origen a mediados de los 90 hasta mediados de la década del 2000 concordando en que dicha generación comienza con el fin de la burbuja económica. Por lo tanto, la generación post milenio se compone actualmente de adolescentes en su mayoría, y adultos jóvenes en un porcentaje de crecimiento.

La mayor parte de la generación Z ha usado Internet desde temprana edad y en general se sienten cómodos con esa tecnología y con la interacción en las redes sociales. Si esta generación es moldeada adecuadamente, pueden lograr mucho más que sus generaciones anteriores utilizando los medios digitales. Sin embargo, se habla de una escasez de habilidades interpersonales, así como también de la no valoración a la importancia de los valores de la familia. Además, muchos no creen vivir de acuerdo a las normas sociales. Su sociedad existe en Internet donde se abre su mente y expresan sus propias opiniones. Debido a esto, viralizan luchas sociales y le dan voz a las injusticias gracias a las redes, por lo que han aprendido a tener una gran conciencia social y sentido de la justicia. La educación y el trabajo desempeñan un papel muy importarte en sus vidas y la ven como un medio de supervivencia. Para ellos, prevalece la inteligencia y el conocimiento sobre la tecnología, entre muchas cosas. El hecho de haber nacido después del auge digital de los años 90 hace que se adapten de manera extraordinaria a futuras tecnologías como ninguna otra generación.