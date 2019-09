Raúl Parejas: “esperamos que la situación mejore porque no estamos bien”

La Sociedad Comercio e Industria de Junín, con instalaciones en 25 de Mayo 65, tiene entre sus socios a empresarios comerciantes, industriales y de servicios.

En la actualidad, la entidad forma parte de la U.I.A (Unión Industrial Argentina), U.I.P.B.A (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires), C. A. C. (Cámara Argentina de Comercio), C.A.M.E (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), F.E.B.A. (Federación Económica de Buenos Aires), NENB (Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense) e integra el Consejo Consultivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Comercio e Industria fue impulsora del Parque Industrial, un logro importantísimo para la ciudad de Junín.

En diálogo con Democracia, Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria, destacó la conexión que tiene esta entidad con la industria, que incluye una comisión funcionando a pleno.

“Siempre hemos trabajado al lado de los industriales, es muy importante la industria para Junín. Ojalá que vengan más empresas porque, sinceramente, las necesitamos. El Parque Industrial tendría que estar abarrotado de empresas y luchando con esta situación actual que vivimos”, manifestó el entrevistado.

“Es admirable el empuje que le ponen los industriales, porque la situación no está para nada bien. Desde Comercio e Industria estamos siempre en contacto con industriales,

el presidente de la Asociación del Parque Industrial, Federico Balbi, es miembro de la comisión”, afirmó.

El directivo de la entidad aclaró que si bien las industrias se focalizaban en el Parque Industrial, varias estaban funcionando en otros predios de la ciudad, como Perkusic e Indelplas, entre otras.

“Las empresas están pasando un momento complicado, como todos nosotros. Nos reunimos, charlamos y vemos en qué podemos ayudarnos mutuamente. En el parque se vienen haciendo cosas, la gente de las industrias instaladas allí están bastante conformes a pesar de que no se llegó a hacer todo lo que falta”, dijo.

Ante el panorama general de las industrias, Raúl Parejas opinó: “estamos esperando que la situación mejore, que la política en general se ponga de acuerdo para beneficiar al pueblo argentino, dentro de lo cual están las empresas, el comercio, la industrias, los servicios y otros sectores de la producción, porque todos, en una u otra medida, estamos con problemas”.