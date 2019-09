Obras que han avanzado y otras que faltan hacer en el Parque Industrial de Junín

El Parque Industrial “Presidente Arturo Frondizi” cuenta con un importante número de empresas que están instaladas en su predio ubicado en inmediaciones de la intersección de las avenidas Alvear y de Circunvalación.

Federico Balbi, presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Junín, en diálogo con Democracia, afirmó que alrededor de 80 empresas estaban asentadas en el parque, de las cuales estaban en funcionamiento unas 75, pertenecientes a distintos rubros. “Hay firmas del rubro Construcción, como Cimentar, otras que hacen insumos para el agro como Agroinvest, algunas hacen productos para exportación, materias primas para detergentes,

otras todo tipo de aberturas, estructuras metálicas para silos y demás, tableros eléctricos, equipos de riego para campo, etc. etc. incluso dentro del mismo predio

funciona la VTV, también galpones para mercadería que en su momento se los habilitó para funcionar dentro del parque y siguen ahí, que pueden tener determinada actividad de producción pero son más que nada depósitos”, detalló.

Por lo expuesto, el Parque Industrial de Junín se destaca por la gran cantidad de empresas que funcionan en el mismo y las fuentes de trabajo que contiene. “Nosotros siempre rescatamos esto para que los políticos y demás actores de la ciudad tengan en cuenta. Es importante que el Parque esté bien porque hay muchas fuentes de trabajo”, dijo Balbi.

El entrevistado también mencionó la posibilidad de crecimiento que tiene este sector industrial. “Está proyectado el ingreso de 12 empresas más, por lo cual serían casi 100, habría más gente trabajando. Actualmente hay mucho movimiento, de unas 900 personas que transitan diariamente por el lugar”, acotó.



Infraestructura

Al hablar de la infraestructura del Parque, Federico Balbi se refirió a las obras realizadas, las que se están haciendo y las que faltan concretar.

“Más allá de que todavía al Parque le falten obras de infraestructura básicas, se ha avanzado mucho comparado con otros años en lo que hace a cloacas y agua corriente. El Parque estuvo postergado durante muchos años y hoy esas obras están. Antes no había cloacas ni agua corriente y ahora están terminadas las dos obras y se está en proceso de conexión, es decir cada industria debe conectarse tanto a la red de agua corriente como cloacas”, aclaró.

Balbi mencionó que, entre las obras que faltan, está cordón cuneta en todos los caminos interiores. Señaló que si estarían hechos permitirían un mejor drenaje del agua, que ayudaría mucho al mantenimiento de los caminos. “Esta es una obra básica que le falta al Parque”, apuntó.





Entre los logros de los últimos tiempos, están las luminarias.

“En estos momentos – dijo el entrevistado- se está haciendo un arreglo total de lo que es la iluminación del Parque, donde también había falencias porque algunas luminarias estaban prendidas y otras directamente no andaban.

Había muchos cables aéreos, hoy en día la red está bajo el suelo. Había tableros eléctricos obsoletos en su funcionamiento y se cambiaron por otros nuevos, no fotocélulas sino que prenden y apagan en tableros”.

Según lo expuesto por Balbi, en el parque no hay problemas por falta de potencia de energía eléctrica, si bien suele haber algunos cortes. “Cada empresa que se viene a instalar al Parque, puede que tenga que pagar un transformador. En nuestro caso (Cimentar), tuvimos que hacerlo para poder funcionar con la planta de hormigón, pero no he escuchado que haya problemas de potencia energética”, apuntó.

El tendido de gas natural en este centro industrial tampoco es completo. De acuerdo a lo informado por Balbi, hay un sector de la entrada con acceso a la red pero no en todo el Parque.

Para Federico Balbi, la obra de gas natural no es prioritaria porque salvo empresas puntuales que necesitan el uso del gas natural, las otras funcionaban con garrafa o energías alternativas. “Quizá es más necesario el cordón cuneta en las calles internas del parque, u otra obra que también fue postergada como es el ingreso al predio por Ruta Nacional N° 188”, dijo.

“El ingreso de los camiones actualmente se hace por avenida Alvear, para lo cual hay que cruzar Circunvalación y realmente tiene un tránsito muy grande de camiones. Cabe decir que en avenida de Circunvalación está prohibido el tránsito pesado, pero no tienen otra forma de ingresar al Parque. Si se hace el acceso por Ruta 188, liberaría todo el ingreso de camiones por avenidas Alvear y Circunvalación”,

señaló.

Respecto a si dicho acceso por Ruta 188 estaba proyectado, el entrevistado dijo que había un anteproyecto que preveía la construcción de una dársena pero fue dado de baja por tratarse de una ruta nacional y se veía inviable que se diera el ingreso por una dársena. “Actualmente hay un proyecto de hacer dos calles paralelas que llegarían hasta una rotonda, la misma se conecta con Circunvalación y desde ahí el tránsito seguiría por una calle paralela (colectora) hasta el ingreso al Parque. Es decir el ingreso se haría por esta calle paralela a la ruta 188 y no por una dársena. La otra solución sería poner un semáforo, pero como es ruta nacional, no es viable”, explicó el entrevistado.

Al parecer esta obra sería muy necesaria, pero ha quedado postergada. Según Balbi fue así por el tema Elecciones, pero confía en que después se podrá dar inicio al proyecto que contempla la construcción de un ingreso al Parque Industrial por Ruta 188.



Incendios

Este año hubo un importante incendio en una industria asentada en el Parque Industrial, que provocó daños graves y pérdidas considerables.

Sucedió el 19 de enero, cuando la firma CAECO resultó damnificada por el siniestro. Guillermo Cabezas, propietario de la firma, en aquella oportunidad dijo a Democracia que los bomberos “se quedaron sin agua” y que “el incendio lo terminamos apagando con un camión regador, con una manguera”.

Según lo expuesto, la falencia planteada en esa oportunidad fue que los bomberos no tenían acceso a bocas de agua directas en el Parque, lo cual había dificultado tremendamente la tarea de sofocar el siniestro.

Al respecto, Federico Balbi dijo que en esa oportunidad todavía no estaba terminada la obra de agua corriente, que incluye los hidrantes. “El parque no tenía la ubicación de todas las bocas de los hidrantes para proveer el agua a los bomberos para poder apagar el incendio”, afirmó.