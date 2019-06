Finocchiaro repudió al “Che” Guevara

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que es “una aberración” el hecho de que una escuela chaqueña izara la bandera argentina junto a la cubana en el acto por el Día de la Bandera y reivindicara la figura de Ernesto “Che” Guevara.

“El sistema educativo argentino no puede contener prácticas ligadas al adoctrinamiento”, cuestionó el jefe de la cartera educativa al hacer señalamientos por radio a la institución de la provincia del Chaco.

“Los docentes deben enseñar a pensar, no bajar línea sobre lo que se debe pensar. Es un aberración lo que pasó allí, por el contexto en el que se hizo el acto, que debe ser pedagógico”, señaló el ministro.

Y enfatizó: “El problema en sí no es la bandera, sino lo que representa la bandera de Cuba, sumado a la canción en homenaje a Guevara”.

En diálogo con radio La Red, Finocchiaro señaló, además, que Guevara “lo único que tiene de argentino es que nació en Rosario”.

“No tuvo ninguna trascendencia en la historia argentina”, indicó el funcionario nacional.

En ese contexto, afirmó: “El ‘Che’ es una persona muy discutida, que en la asamblea general de la ONU en 1964 admitió: ‘Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando’”.

“Estaba fusilando prisioneros en un acto criminal, genocida”, afirmó. Y planteó: “¿Qué diferencias hay entonces entre el régimen cubano y el nazi?”.

El 20 de junio en la Escuela Pública de Gestión Social N° 2 de Resistencia, en Chaco, fue izada la bandera argentina junto a la cubana.

Además, durante la ceremonia los chicos cantaron la canción Hasta siempre, comandante, del cubano Carlos Puebla, e hicieron un minuto de silencio en honor al “Che”.

Asimismo, en el atril desde donde oraban los profesores, estaba estampada la cara de Guevara.