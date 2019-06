Empresario con tobillera electrónica

El empresario Esteban Mallorca Tebaldi está detenido en su departamento en Puerto Madero con una tobillera electrónica controlada por la Policía. La Justicia revisó su casa y encontró un arma calibre 40 y muchas municiones. Por el momento está imputado por resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones agravadas por el vínculo y por razones de género.

Camila Serra, la modelo que lo denunció públicamente en su página de Facebook, mostrando audios y fotos de las supuestas agresiones del empresario hacia ella, declarará la próxima semana y según fuentes judiciales, podría entonces formalizar una denuncia por “intento de homicidio”.

El carácter violento de Tebaldi quedó registrado en un video subido el miércoles a la redes sociales, en el que se ve la actitud agresiva del empresario en el momento de su detención. La fiscal Andrea Scanga actuó de oficio y ordenó su arresto. Luego de lo dejó en libertad con restricciones. La fiscal actual del caso es Claudia Barcia, especializada en violencia de género.

Camila Serra, la ex novia de Mallorca Tebaldi, se enteró mientras estaba internada en el Sanatorio Dupuytren de que su ex, a quien acusó de intentar ahorcarla, había recuperado su libertad pocas horas después de ser detenido. “Si a mí me pasa algo, yo no me voy a suicidar”, expresó la joven en una conferencia de prensa, tras exponer su caso. La modelo no duda: Esteban Mallorca Tebaldi quiso matarla.

La modelo acusa a Mallorca Tebaldi de encerrarla en un baño donde le pegó e intentó asfixiarla. “me dispuse a morir”, dijo la mujer en televisión.