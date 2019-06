Se postergó el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin y el abogado de su familia dijo que es "ilegal"

El juicio por la muerte de la periodista y política Débora Pérez Volpin no comenzará el lunes 10 de junio, por una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8.

La fecha había sido dictada a mediados de febrero de este año y contemplaba que se extendiera hasta el 28 de junio. Sin embargo, la defensa del endoscopista, Diego Bialolienker, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dilata el proceso hasta que no se resuelva esa disposición. Así, el juicio podría ser del 22 de julio al 9 de agosto.

La otra procesada por el delito de homicidio culposo en grado de coautora es la anestesista Nélida Inés Puente.

Diego Pirota, el abogado de la familia de la periodista dijo en declaraciones televisivas que "nada bueno pensamos de lo que está sucediendo". "Las explicaciones de por qué se suspende el juicio no son legales, no se ajustan al procedimiento. Cualquier abogado sabe que un recurso de queja no interrumpe el avance del proceso. Estamos analizando los pasos legales a seguir", informó.