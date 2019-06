El genial viral de un papá fanático del Rojo y su pequeño hijo hincha de Boca

"¿Quién te compra la leche?¿Quién te compra huevitos de pascua?¿Quién te cambia el pañal?¿Quién te hace dormir la siesta?¿Quién te pone el buzo de Hulk? Entonces, ¿de que tendrías que ser, de Independiente o de Boca?, pregunta -casi resignado Oscar Tavip, a su hijo Jeremías de dos años y medio. La respuesta de "Pipi" lo dejó knockout: "De Boca".

En los últimos días, explotó en las redes sociales el video viral que este médico de Santiago del Estero y fanático de Independiente publicó para sus amigos, y que terminó siendo popular en todo el país.

"La culpa de todo es de Alejandra, la niñera que lo hizo de Boca al Pipi. Ahora está enloquecida con el video y lo único que quiere es que le consiga la camiseta de Boca y lo lleve a Jeremías a la Bombonera", cuenta entre risas Oscar.

"Santiago es chico, yo soy médico acá y voy por la calle y me dicen sos el del video. Me llamaron de todos lados, tengo muchísimos mensajes en Facebook, me piden que suba más capitulos y me dan consejos para hacerlo de Independiente. Tengo mil solicitudes de amistad, antes no tenía ni una", cuenta el santiagueño sobre la creciente popularidad del "Pipi".

"Lo más gracioso de todo Tavipo es que no lo vas a hacer de Independiente. El chango está decididisimo es bostero. Jaja", dice uno de los miles de comentarios que le dejaron en el Facebook de Oscar. El video fue compartido más de 64 mil veces en las redes sociales.