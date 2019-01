Juana Viale, en La Feliz: “Rodeada de amor, el trabajo es más fácil”

Arranca tiempo de vacaciones para muchos, pero no para Juana Viale. La actriz comenzó su 2019 con todo: Dos obras de teatro en su primera temporada marplatense. Entre ensayo y ensayo, Juana charló sobre su carrera, sus nuevos proyectos y su vida en los medios.

“El trabajo del actor no empieza cuando se estrena, sino mucho tiempo antes, cuando el proyecto llega a tus manos. Así que hace dos meses que estoy con esta locura de las dos obras. Es agotador pero siempre lo hago con el placer de trabajar con mis compañeros. Rodeada de amor, el trabajo es más fácil porque es feliz”, dijo.

Recordemos que en la primera semana de 2019 surgió el rumor del primer romance del año en el mundo del espectáculo, el de Juana Viale y Luciano Cáceres. Sin embargo, ambos protagonistas negaron la situación y se rieron ante las cámaras. Aun así, en la primera cena de Mirtha Legrand en Mar Del Plata, José María Muscari - uno de los invitados de la diva- indagó por el posible noviazgo de los actores y “La Chiqui” no pudo evitar su reacción: “No sé, si a ella le gusta Pero no es el caso. Yo le pregunté y me dijo que no. Le pregunté por WhatsApp y me dijo ‘no, somos muy buenos compañeros”.

Lo cierto es que, entre las virtudes de las dos obras, “El ardor”, que presentará los miércoles por la noche, y “40 días y 40 noches”, de jueves a domingo, en el Auditorium de Mar del Plata, Viale destacó mucho a su director: “Luciano Cáceres es el director en las dos obras, y en ‘El ardor’ como compañero. Es una suerte muy grande trabajar con él, ojalá todos los actores tuviesen esta suerte de ser dirigidos por él. Es superexigente y tiene muy en claro lo que quiere, por eso es muy detallista. Es muy comprensivo conmigo y con todos en el elenco, tiene una compasión como ser humano que no la debe tener nadie. Igualmente es super abierto y siempre que tengas una propuesta interesante la acepta”.

En ese sentido, explicó que el matiz del intérprete llega “una vez que te subís al escenario, absorbés el personaje como propio, y el alma que le ponés es algo tuyo. En estas obras trabajo sobre la comedia dramática en una y en el registro de la comedia propiamente dicha en otra”.

A poco de haber estrenado, indicó: “es la primera vez que hago temporada de verano, estoy fascinada. Es muy diferente a hacerlo en Buenos Aires, la gente está de vacaciones y se toma todo con otros tiempos. Es muy amable y muy lindo el calor de la gente acá”.

Desde hace varios años, Viale ocupa su tiempo sobre las tablas, más allá de algunos filmes (“Camino sinuoso”, “Mariel espera”) y miniseries (Edha). Al respecto, declaró: “No sé si me siento más cómoda, no tiene que ver con comodidad o incomodidad, sino con que me llame la atención el proyecto. Tiene que ser algo que disfrute hacer. Todo lo que hago es porque lo elijo, gracias a Dios. Y si te toca con la clase de compañeros y equipo como los que tengo ahora, mejor”.

Viale comenzó su carrera en la telenovela “Costumbres argentinas”, en 2003. Desde esos inicios, repasó su carrera advirtiendo: “¡Pasó mucho tiempo! Parte de lo que uno va haciendo en la vida a nivel personal y profesional es ir construyendo un camino y todo va ayudando y uno va creciendo. Vas plasmando lo que sabés, y te encontrás con gente que va nutriendo mucho, como también gente que no, que es tóxica. Siempre con las ganas de ir creciendo y aprendiendo”.

Al mencionar la toxicidad de algunos seres, aclaró que “imagino que cada uno tendrá su librito para saber qué hacer con esa gente. No sé qué hará cada uno, pero a mí la palabra ya me determina mucho. No creo que haya una receta para nada”.

La artista siempre fue tildada de conflictiva por algunos encuentros que tuvo con la prensa, y escándalos en los que se vio involucrada sin querer, por tratar de no hacer pública su vida privada. Sobre ello, reflexionó: “Siempre traté de diferenciar. Mi carrera es mi carrera y en eso no tengo ningún prurito ni nada que me incomode. Con mi carrera profesional estoy muy contenta y con mi vida personal me siento muy bien, y ahora con un nuevo desafío que es enorme. Siempre que se hable de mi trabajo no tengo ningún problema, eso de que no quiero hacer notas es mentira, siempre hago notas, pero siempre para hablar de trabajo, con eso no tengo drama”.