Cómo es la primera ficción argentina en integrar personas con discapacidad

Un grupo de actores espera su próxima escena. Repasan la letra una y otra vez, ansiosos de que llegue el momento en el que el director diga la palabra mágica para comenzar. En el fondo del set se escucha "acción" y todo es concentración: son 17 actores que forman parte de Si solo si, la primera ficción argentina que integra personas con y sin discapacidad.

Trata sobre un grupo de personas con discapacidad que forman parte de un taller de panadería que lucha por mantenerse unido. Después del desalojo del taller, Si solo si consigue instalarse en una esquina de barrio, donde además de las actividades habituales que realizan, inauguran un local en el que venden sus productos con éxito. Allí trabajan los chicos con la ayuda de Fernanda y Estela. Con la llegada de una nueva integrante al grupo, nacen nuevas aventuras sobre el amor, la amistad, el esfuerzo y la lucha contra los prejuicios. En esta oportunidad, el arte funciona como un vehículo de integración que promueve el compromiso social y la defensa de los derechos de la libre expresión artística.

La ficción que comenzó como un proyecto en la plataforma web de manera totalmente independiente, fue un antes y después en la vida de los actores que se dedican de manera profesional a actuar. "Siempre me gustó trabajar el tema de la inclusión desde la discapacidad en el teatro. Fue en el año 2008 que decidí hacerlo en Quilmes con un grupo de teatro donde armamos un elenco y un poco después salí a la calle a grabar lo que fue la serie web. Lo que pasó en ese momento es que gustó mucho por la novedad, estaba hecha de manera 'casera', a pulmón, diría", describió Sebastián Suárez, director y creador de la serie.

Lo cierto es que la idea de Suárez llamó la atención de los productores de la televisión pública que en el 2014 se pusieron en contacto, ya que estaban decididos a pasar el formato en televisión para poder llegar a más personas. "Les encantó la idea, nos dijeron que nos daban el espacio para el aire pero que no había mucho presupuesto. Fue así que estuve dos años para conseguir el dinero, profesionalizar el equipo, nos pusimos en contacto y me reuní con distintos actores con y sin discapacidad para conocernos y empezar a trabajar en el casting, personajes y un nuevo guión", comentó el director que también actúa en la serie.

Fue así que la primera temporada se estrenó en el año 2016 y fue nominada al Premio "Diversify Tv Excellence Awards", nominada por Aptra para el Martín Fierro 2017 como "Mejor Miniserie", nominada al Premio TAL América Latina, al Fundtv. También fue premiada por el Inadi y por Cilsa como mejor programa de TV inclusivo. Fue declarada de interés cultural por el Senado de la Nación Argentina, el Inadi, el Ministerio de Cultura de la Nación, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Municipio de Quilmes.

Un día en el set de grabación

"Empezamos muy temprano y terminamos a la tardecita, es un desafío enorme pero estoy muy orgulloso de todo lo que logramos con los chicos, les encanta este trabajo y es un gran desafío estar presente. Los chicos enseñan un montón en cuanto a la improvisación y es un trabajo donde cobran lo mismo que cualquier actor, así que me pone feliz contribuir desde la inclusión laboral", declaró el autor de la serie.

En cuanto a la dinámica de las filmaciones, el creador de Si solo si comentó que si hay algo que les enseñó esta ficción a todos es volver a encontrar la pasión y a respetar los tiempos de cada actor para interpretar una escena así como el arte de la improvisación. "Puedo hablar por todos los del set cuando digo que nos llevamos una enseñanza del grupo, de cada escena y también de cómo conformamos un gran grupo que trasciende el proyecto", dijo Suárez.

El elenco está compuesto por Sebastián Suárez, Paula Kohan, Betiana Blum, Paula Morales, Fabián Vena, Diego Albarenga, Florencia Fazzino, Johanna Francella, Roberto Carnaghi, Toti Ciliberto, Mirta Wons, Josefina Mallo, Tobías Suárez Báncora, Yanina Grilli, Julieta Cayetina, Natalia Botti, Cabito Massa Alcántara, Facundo Lagouarde, Eric Insaurralde, Agustina Sotomayor, Martín García Da Rosa, Emiliano Saracco, Patricio Buitrón, Agustín del Cerro, Lorena Feser, Lucas Ricco, Valeria Musumeci, Agustina Torchio, Daniel López, Melina Raineri, Lucas Alfaro, Facundo Marioni, Florencia Santos, Hernán Gerones, Jorge Graffigna, Nerina Bressi, Carolina Schworer, Clara Patronelli, Rodolfo Cánepa y Pedro Costa.

"Fue muy linda experiencia, me encantó actuar en escena, fue genial, estuve en las dos temporadas. A mis amigos y a mi familia les gusto mucho la serie y me sentí cómodo y orgulloso", dijo Lucas Ricco, que hace de Sergio en la ficción.

Lo cierto es que los actores tienen mucho para celebrar, ya que podrán realizar una segunda temporada y seguir contribuyendo a un mundo más inclusivo en todos los ámbitos posibles. "Poder realizar la segunda temporada fue un trabajo duro, costó mucho pero valió la pena. Logramos que Si solo si se convierta en un concepto que trasciende la ficción y estamos seguros de que estos capítulos seguirán demostrando que la verdadera inclusión es posible", concluyó Suárez.