Le cortó los frenos al auto de su ex y quedó filmado por las cámaras de seguridad

Una mujer denunció a su ex pareja, padre de sus dos hijos, por haberle cortado los frenos de su auto. El hecho, que podría haber terminado en una tragedia, quedó registrado por las cámaras de seguridad.

“Simplemente quiero que me deje tranquila”, dijo la joven madre a La Mañana de Neuquén, y contó que su ex la hostiga constantemente desde hace poco más de un año y medio.

La mujer de 38 años contó: “Esto pasó el domingo a la madrugada, yo justo estaba en la casa de una amiga”.

“Vi que estaba mojado el auto pero pensé que era del mismo rocío de los árboles, entonces me subí y salí despacio. Cuando llegué a la calle Independencia me di cuenta que no podía frenar”, agregó.

Desesperada, la mujer contó que en ese momento recordó un consejo de su padre y manejó las cuadras restantes usando el freno de mano. Cuando se bajó, se dio cuenta de que el auto estaba rayado y que los cables habían sido cortados manualmente.

Este hecho se suma a otros de hostigamiento que la joven viene viviendo hace meses, y que los ha denunciado en la comisaría y en el juzgado de Familia. Según su relato, su ex la hostiga desde que terminaron la relación en febrero de 2017.

“Me llama varias veces al día, me manda mensajes por Facebook desde perfiles falsos, ya me rompió dos parabrisas, una luneta. Amenazas me ha hecho de todo tipo y también a las personas que están a mi alrededor”, relató.

“La jueza determinó que no me podía hostigar por mensajes, ni llamadas ni acercarse, pero el rompe todas las órdenes”, agregó la mujer. Si bien su ex tiene una orden perimetral, sólo es de 30 metros porque el hombre vive a media cuadra de su casa.

La diferencia esta vez, fue que el accionar de su ex quedó grabado por una cámara de seguridad. La mujer no sólo hizo la denuncia formal sino que compartió las imágenes en su Facebook.