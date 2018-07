Un fiscal pidió suspender los vuelos “low cost”

El domingo a la noche, un avión de la aerolínea Flybondi tuvo un incidente cuando la cola de la aeronave golpeó contra la pista justo cuando estaba a punto de despegar. Eso provocó miedo y pánico por parte de los pasajeros, a quienes le cancelaron el vuelo. Lo que ocurrió en el aeropuerto de Iguazú motivó también a que un fiscal federal pidiera al juez Sergio Torres que se evalúe la posibilidad de suspender todas las operaciones de la empresa.

“A raíz de haber tomado conocimiento a través de distintos medios periodísticos respecto de un episodio ocurrido en la provincia de Misiones, en un vuelo de la empresa Flybondi, y siendo que dicha empresa ha registrado irregularidades en cuanto a su funcionamiento, solicito al tribunal se evalúe la posibilidad de disponer de manera cautelar la suspensión de las operaciones, hasta tanto se constate de forma fehaciente y, de manera urgente, si se están llevando a cabo controles regulares en tanto sea de la seguridad en las terminales, la de los pasajeros, como de las unidades utilizadas”, dice parte del escrito.

La medida es del fiscal Jorge Di Lello, aunque está firmada por Franco Picardi, quien lo subroga por la feria judicial. Ahora es el juez Torres quien deberá decidir si hace o no lugar al pedido de la medida cautelar.

El motivo de este pedido es por lo que se conoció el domingo, cuando se supo que un avión de la empresa Flybondi no pudo despegar desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú. El piloto decidió cancelar el vuelo porque la nave rozó su parte trasera con la pista antes de elevarse.

Entre los pasajeros del avión estaban los integrantes de un club de handball que habían ido a participar de un torneo nacional que se jugaba en Misiones. Se disponían a volver desde el aeropuerto de Puerto Iguazú a El Palomar en el vuelo FO 5111 cuando empezaron los inconvenientes.

Uno de los deportistas contó a la prensa que la aeronave estaba carreteando cuando se escuchó un golpe muy fuerte desde el fondo. “El piloto dijo que hubo una falla y volvimos al aeropuerto. Después nos enteramos de lo que había pasado”, dijo.

Desde la “low cost” contaron a la prensa que hasta el momento no fueron notificados del pedido de suspensión de vuelos y explicaron que lo que pasó no fue un accidente: “Es el primer incidente para la firma”, indicaron y que está siendo investigado.