Una periodista saltó por la ventana para escapar de un ladrón: "Parece una película de terror, pero es real"

"Hace cuatro días me tiré por la ventana. No me quise suicidar. Me quise salvar". Así empieza el relato en su perfil de Facebook la periodista Verónica Lamberti sobre la pesadilla que le tocó sufrir la madrugada del martes 22 de mayo dentro de su casa en el country El Viejo Vivero de Don Torcuato, el mismo en el que vive el exjugador Juan Román Riquelme.

Verónica estaba sola en su cuarto intentando conciliar el sueño cuando escuchó ruidos. Los perros empezaron a ladrar y ese fue el segundo signo de alarma para la joven de 30 años que, entonces, se levantó de la cama.

Parada al lado de la ventana, se dio cuenta con terror que del otro lado alguien estaba tratando de abrirla. Solo atinó a agarrar su celular antes de atravesar toda la casa en busca de una salida. La única posible era otro ventanal, más cercano a la calle. La idea de saltar le daba vueltas por la cabeza mientras llamaba a la guardia, a una vecina y a la Policía.

Vio la sombra de un hombre y ya no dudó más. Saltó desde el primer piso. "Me arrastré por la calle, unos 60 metros, pidiendo ayuda. Desesperada", recordó en su publicación en la red social. Lo que pasó después de eso son como flashes en su cabeza. Apareció un vecino. Ella estaba al borde de la inconsciencia. Unos minutos después, estaba arriba de una ambulancia.

Los médicos le diagnosticaron más tarde una fractura de rama izquierda de pelvis y otra de dos vértebras de la columna. "Parece que dentro de todo lo que podría haberme pasado, 'caí bien parada'", ironizó. Hacia adelante, la esperan días de reposo y meses largos de recuperación, no solo para las heridas físicas.

La joven concluyó: "Hoy agradezco poder contar esta historia que parece una película de terror, pero es real. Y agradezco el amor infinito de mi gente querida que me llena de energías para seguir cada día y que, aún ante tantas adversidades, hace que nunca se apaguen mis ganas de vivir".