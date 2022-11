Tensión entre periodistas daneses y agentes de seguridad de Qatar

El periodista de TV2 de Dinamarca Rasmus Tantholdt vivió un momento de tensión al ser amenazado por un grupo de seguridad catarí mientras transmitía en directo desde una plaza en Doha y, tras el episodio, el Comité Supremo de Qatar tuvo que emitir una disculpa pública.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo en Qatar, los medios empezaron a desembarcar en territorio árabe para hacer sus coberturas y TV2 de Dinamarca no fue la excepción al enviar a Tantholdt, que estaba realizando un móvil en una plaza en Doha cuando fue increpado y amenazado por agentes de seguridad que le impedían filmar.

"¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público", le preguntó el periodista danés a los tres agentes que bajaron de un carro de golf mientras el hecho quedaba grabado, ya que el cronista estaba saliendo en vivo.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql