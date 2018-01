Cacho Castaña habló de la violación e indignó a todos

Después de estar alejado durante más de un año de la televisión, Cacho Castaña volvió a la pantalla chica y su regreso generó polémica.

Durante una entrevista en Involucrados, el nuevo programa de Mariano Iúdica, el cantante lanzó: "Si la violación es inevitable, relájate y goza". Conductores y cronistas no sabían muy bien cómo reaccionar. "Un poco fuerte, no", dijeron todos en el móvil y en el piso. "¡Es un refrán viejo! Aplicable a muchas cosas, no solo a la violación", se defendió el cantante.

"Ahora te van a sacar de contexto", salió en un polémica rescate Mariano Iúdica.

A los pocos minutos, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, invitó a Cacho y a Iúdica a una capacitación. "Lamentable lo de Castaña y peor el cierre del periodista en @AmericaTV los invitamos a una capacitación en género y violencia por el @INAMujeres y daremos intervención @ENACOMArgentina".