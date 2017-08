Allanaron la Gendarmería de Esquel en la búsqueda de Santiago Maldonado

MISTERIO

Efectivos de la Policía Federal allanaron ayer el Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional Argentina con asiento en Esquel, para cumplir con una diligencia ordenada por el juez federal Guido Otranto en el marco de la investigación para encontrar a Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto último.

El procedimiento se realizaba en un contexto de absoluto hermetismo, aunque las fuentes consultadas reconocieron que tiene vinculación con la causa abierta por la desaparición de Maldonado, quien fue visto por última vez hace nueve días durante una protesta sobre la Ruta 40 de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia.

La guarnición de la Gendarmería ubicada en el acceso a Esquel, sobre la avenida Alvear al 1.200, se encuentra a cargo del jefe del Escuadrón 36, comandante principal Pablo Badié.

La investigación busca determinar si esa fuerza tuvo algún tipo de participación en la desaparición del joven Maldonado, tal como lo denuncian sus familiares y agrupaciones de derechos humanos, que señalan a una camioneta utilizada en el operativo de desalojo de la ruta como el móvil en el que se lo trasladó.

Aparición con vida

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pidió ayer que “las autoridades no mientan y no hagan silencio” sobre la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut y afirmó que “es un hecho” que “acá se lo llevó la Gendarmería”, en declaraciones formuladas desde esa provincia, a la que viajó por el caso junto con otros referentes y abogados de organismos de derechos humanos.

“Ayer estuvimos ahí, en el lugar donde vieron a Santiago por última vez y (vimos) las ruedas de los vehículos (de Gendarmería) incrustadas en el barro. Pero nosotros no podemos dar ningún testimonio, los testimonios los da la gente que lo vio”, señaló Cortiñas sobre gestiones para que testigos acudan al Juzgado Federal de Esquel, que investiga el hecho.

Consultada sobre si lo que observó y escuchó le daban certeza sobre lo sucedido, respondió: “Lo presumo y no puedo tener otra mirada, porque el operativo lo hizo la Gendarmería en ese lugar”.

Según dijo el lunes último el juez federal Guido Otranto, a cargo de la causa, hasta ese momento no se había “corroborado” que Maldonado hubiese sido “detenido por la Gendarmería”, pero el defensor oficial Jorge Fernando Machado señaló el mismo día que “Santiago estuvo ahí” en el operativo.