Disfrazados, salieron a despegarse de una toma y una desaparición

VILLA LURO

Vecinos de la calle Corbalán al 400, en Villa Luro, quieren saber dónde está Claudia Ferro, desaparecida hace ocho meses. “Siempre decía que no quería vender la casa y que este era su lugar en el mundo”, dijo un vecino al canal TN y remarcó que desde diciembre del año pasado que no la ven y llamativamente una pareja de extranjeros apareció de la noche a la mañana viviendo en su casa.

Sus tres perros, con los que vivía desde la muerte de sus padres, fueron vistos vagando por la calle. Las miradas de desconfianza hacia la nueva pareja que habita la propiedad no se hicieron esperar. Algunos se animaron a preguntar y la respuesta fue: “Nos vendió la casa y se fue a Brasil”. Sin embargo, la pareja está siendo investigada por la Justicia por usurpación de vivienda.

“Si te vas de viaje, te llevás la ropa”, remarcó Liliana, otra vecina. Sin embargo, muchos reconocieron la vestimenta de Claudia en la nueva habitante de la casa: “Ella trabajaba como clown, sus pantalones eran muy coloridos”.

A la tarde una persona con una máscara de Mickey Mouse que pertenecía a Claudia salió de la casa y enfrentó a los medios: “Yo los voy a hacer pasar a la casa”, les dijo. Aseguró haber subalquilado un cuarto a la pareja y no quiso develar su identidad. Luego de un ida y vuelta confuso, la pareja finalmente habló con los medios a través de las rejas de la casa: “Claudia está desaparecida. A los tres meses de su desaparición pensé que estaba de viaje, pero ahora yo también estoy preocupado por ella”, dijo “Charlie”, el hombre que ahora vive en la casa.