Messi ultima detalles de la boda y espera a sus invitados de lujo

El astro del fútbol Lionel Messi ultima los detalles para su boda del próximo viernes con Antonela Roccuzzo, mientras espera por la llegada de invitados de lujo, entre ellos sus amigos del seleccionado argentino más el plantel actual de Barcelona de España y ex compañeros como el brasileño Ronaldihno.



"Hay una docena de pedidos de vuelos privados para aterrizar en el Aeropuerto de Rosario, algunos para permanecer en la terminal aérea, pero no podemos revelar los nombres de los pasajeros", informó hoy Cecilia Gabenara Boero, encargada de prensa del Aeropuerto de Fisherton.



Entre los invitados a la celebración del casamiento de Messi-Roccuzzo estará el plantel de Barcelona, incluido Javier Mascherano, pero no el mediocampista Andrés Iniesta quien se quedará en España a raíz del nacimiento de su hijo. También llegarán otras glorias del fútbol, amigos de Messi, como los brasileños Ronaldinho y Deco, y el español Xavi Hernández.



La encargada de prensa del aeropuerto advirtió que los invitados tendrán a disposición "un servicio VIP", en caso que lo soliciten, para salir directamente de la pista sin ingresar a la terminal.



El delantero Sergio "Kun" Agüero fue una de las primeras celebridades en pisar suelo rosarino el martes pasado con su novia, la cantante Karina "La Princesita" Tejeda.



A su vez, este mediodía se hizo presente el atacante de Hebei Fortune de China Ezequiel "Pocho" Lavezzi, y se aguarda por el defensor de Barcelona Gerard Piqué, quien lo hará junto con su esposa, la cantante colombiana Shakira.



Según revelaron a Télam desde la organización, la pareja que contraerá enlace se alojará en la habitación presidencial número 534, del séptimo piso del hotel del complejo City Center, aguardando por el casamiento que se concretará el viernes. La ceremonia por civil se iniciará a las 19.



Las fuentes revelaron que, contrariamente a las versiones que circularon durante las últimas horas sobre los lujosos pedidos que hizo la familia Messi para la habitación, en el cuarto de los novios se habría solicitado únicamente una pava eléctrica para tomar mates.



Sobre la organización del evento, se supo que el ingreso al estacionamiento estará ubicado en calle Moreno, junto a la efigie de una virgen y una garita de policía.



Otro dato que se filtró desde los allegados a la organización es que durante la estadía de los invitados en el hotel del predio City Center, permanecerá abierto al público el bar Maorí, donde no se descarta que los famosos se hagan presentes para tomar un coctel.



Por su parte la familia Palavecino, encargada de realizar los trabajos de peluquería de Antonela, confirmaron a Télam que "es un gran honor, un orgullo ser considerados y estar a la altura de semejante evento".



El crack rosarino y su novia de toda la vida se casarán en el registro civil que estará instalado especialmente en el centro de Convenciones. Una vez terminada la ceremonia se dirigirán por un pasillo interno hacia el salón donde se realizará la fiesta con 260 invitados, entre los que se destacan los jugadores del equipo catalán.



El casamiento de Messi y Roccuzzo, con lugar en el City Center de Rosario en el barrio Las Flores, donde está radicada la familia Cantero, líder de la famosa narcobanda rosarina "Los Monos", convocará a 300 policías santafesinos que serán parte del operativo policial externo, mientras que en el interior del predio una empresa privada velará por la seguridad de los invitados.