¿Puede echar a sus clientes por comer mucho el dueño de un tenedor libre?

Un grupo de amigos desataron un acalorado debate en TikTok tras compartir el momento en que aparentemente fueron corridos de un tenedor libre de sushi por "comer mucho". Los que vieron el video se pusieron entonces a discutir en esa red sobre si es justo que un local que promociona un servicio, pueda interrumpirlo cuando le parezca para cuidar sus intereses.

La usuaria de TikTok llamada @solsahadee compartió un polémico video que protagonizaron ella y sus amigos en un restorán tenedor libre de sushi. El video se volvió viral rápidamente con millones de reacciones y causó un acalorado debate en redes.

En el video se puede ver cómo el grupo de amigos disfruta del banquete de sushi libre cuando, de repente, llega quien aparentemente sería la dueña del establecimiento a ofrecerles que no paguen su comida, pero con la condición de que se retiren del lugar.

"Cuando venís a comer sushi libre pero te echan por comer tanto", dice el texto que acompaña el video, exponiendo la situación que se dio en Barcelona, España. Pero a pesar de la viralidad del clip, en realidad lo armaron usando el audio de otra persona para mostrar que comieron mucho durante su salida al restaurante de sushi.

El momento real de ese audio lo que vivió el también tiktoker @josuehgamez, quien compartió el momento en que justo le pedían salir de un tenedor libre luego de haber comido 3 ollas de comida, generando reacciones similares al de los chicos españoles que recrearon la escena.

Pero el supuesto conflicto entre un comensal de mucha voracidad en un tenedor libre no es nuevo. Los Simpsons en una de sus primeras temporadas, hace treinta años, mostraron el dilema en un capítulo memorable: Homero empieza a devorar sin parar y el dueño lo apercibe primero para luego echarlo por la fuerza. Homero termina haciendo un juicio y una de las pruebas presentadas por el dueño del local son 20 hombres marchando con varias bolsas de cáscaras de mariscos que se comió el papa de Bart.

Pero ahora se utilizó el montaje con el sushi porque, como lo es en Argentina, en España también es un producto exclusivo. Las 21 piezas cuestan en Madrid unos 28 euros (casi 28.000 pesos). En Argentina, en una plataforma de ecommerce, se ofrecen 25 piezas a 39.000 pesos.

Uno de los jóvenes protagonistas del video armado le responde a la moza/dueña: "Pero esto es un tenedor libre, puedo comer lo que quiera". Sin embargo, la camarera insiste en que la oferta es "para gente normal" y les pide que se retiren.

Cabe destacar que la grabación compartida en redes sociales comienza cuando la petición de la camarera a los comensales ya había iniciado, por lo que se desconoce qué pasó antes de que les pidieran que se fueran del lugar.

Como era de esperarse, la imprevista situación desató un sinfín de reacciones en la red social, ya que los usuarios quedaron sorprendidos por lo que le había sucedido, y mientras unos decían que era justo que los echaran si estaban abusando de la situación, para otros el restaurante actuó mal, porque la política de los tenedores libres (que en España se llaman “buffets”) es justamente comer todo lo que se quiera, libremente.

"¿Pero cuánto habían comido?", "Nadie habla que les ofrecieron no pagar nada, yo feliz", "Me sirvo otra porción y pido que me la envuelvan antes de irme. No pueden echarte si no aclaran un límite", "Pero no tiene sentido, ellos comen y ella gana plata, o sea: si los hecha gana menos plata", "Yo me iría saltando de alegría por no pagar", se lee en los comentarios.