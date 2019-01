Polémica en Mendoza: venden un muñeco negro más barato que uno igual blanco

Una polémica diferencia de precios entre muñecos infantiles iguales con la única diferencia de ser blancos o negros, puso en tela de juicio a un comercio mendocino. El hecho se registró en una cadena de supermercados de la capital provincial.

Es que en la sección juguetería pudo verse una exhibición de "bebés" blancos a $499 y, al lado, otro igual solo que de "piel" negra $100 más barato, es decir, a $399.

Las imágenes fueron dadas a conocer en Twitter el último lunes y se abrió el debate sobre si se trataba de un acto de racismo.

En ese sentido, el tema llegó hasta la oficina local del Inadi. Allí Daniel Di Giuseppe, delegado en Mendoza del organismo, dijo este martes en una entrevista con Radio Estación Zafiro 89.5 que "no hay denuncia formal aún por este acontecimiento" y que "igualmente el Inadi podría actuar de oficio de comprobarse el acto de xenofobia o discriminación".

"Nos enteramos de la diferencia de precios en ese supermercado porque el periodista que lo dio a conocer en Twitter citó a la cuenta del Inadi. Pero no existe aún denuncia formal por parte de clientes", confió Di Giuseppe.

En tanto, una de las encargadas del local (no quiso dar su nombre) fue consultada por Los Andes y dijo no saber nada al respecto porque "los precios vienen fijados desde administración y depósito". Ante la pregunta sobre quiénes deciden puntualmente la variación de precios y si pudo haberse tratado de un error de la empresa, directamente cortó la comunicación telefónica y no volvió a atender.