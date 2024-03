Lousteau: "Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina”

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Louesteau, volvió a criticar el DNU del presidente Javier Milei y aseguró que “no podría caminar por la calle” si hubiera votado a favor de la iniciativa en el Congreso porque no tendría "un solo motivo para justificarlo”.

Lousteau se manifestó de esta manera en una reunión que mantuvo con dirigentes de la agrupación política universitaria Franja Morada, históricamente vinculada al radicalismo.

El legislador de la UCR aprovechó el encuentro para restarle importancia a los ataques que recibió en las redes sociales producto de su rechazo al decreto que impulsa el Gobierno nacional. “Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina”, afirmó el líder del radicalismo.

En esa línea, el dirigente del partido centenario aseguró: "No me da miedo el gobierno, me da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo”.

"No podría caminar por la calle si hubiese votado a favor en el Senado, porque no podría dar ni un solo motivo para justificarlo”, consideró Lousteau en referencia a su voto negativo frente al DNU.

En relación a las críticas que recibió de un sector del arco político ante su decisión en el Congreso, el dirigente radical sostuvo que hay que “animarse a ser anti moda”.

“Si queremos honrar de verdad a nuestros próceres, tenemos que hacer lo que ellos harían en nuestro lugar”, dijo Lousteau.

Por otra parte, el referente de Evolución consideró que “la casta” son los que “tienen miedo de salir a la calle por votar”. “En estos 40 años podemos rescatar la democracia porque (Raúl) Alfonsín la construyó sin atajos y sin miedos, eso que construyó Raúl hoy está en riesgo porque se ataca al que piensa distinto”, subrayó.

Durante la reunión que se desarrolló esta tarde en Ciudad Universitaria estuvieron presentes también la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández, la titular de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Lula Levy, la diputada Nacional, Danya Tavela y referentes de 22 universidades públicas de todo el país.