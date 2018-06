Su perro le comió su álbum de figuritas del Mundial y la solidaridad apareció

Son muchas las personas que tienen la ilusión de terminar de llenar el álbum de figuritas especial del Mundial. Y tal era el caso de Cristina Vales, una mexicana que estaba a pocos stickers de completarlo, cuando alguien dejó su esfuerzo hecho pedazos.

El hecho se hizo viral cuando la mujer compartió en su cuenta de Facebook cómo fue el suceso que vivió con su mascota y adjuntando una foto de cómo había quedado el porfolio.

En la publicación, Cristina escribió: “Hola amigos, me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi álbum del mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas. He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94. Así que si en su corazón está que me regalen de sus repetidas se los agradecería”.

Y luego agregó: “Yo vi que ya tenía ganas de morder mi álbum. Lo puse físicamente donde pensé que no podía tomarlo y le coloqué encima mi computadora para que no lo pudiera sacar. Salí a trabajar y cuando regresé encontré todo lleno de pedazos de papel”.

Finalmente, la historia tuvo un final feliz porque su publicación se hizo tan viral que la empresa Panini, le mandó a la joven un nuevo álbum completo de Rusia 2018.