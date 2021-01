“Flacan” prepara su primer álbum con músicos de La Plata y Chacabuco

Diego De Nigris es popularmente conocido bajo el seudónimo de “Flacan”, el nombre artístico que eligió al momento de iniciarse en el camino de la música, a comienzos de 2020. El joven chacabuquense tiene 29 años comenzó a estudiar guitarra en su adolescencia y, en diálogo con Democracia, contó cómo transita el recorrido de esta rama del arte. Además, anticipó que está próximo a lanzar su primer álbum y destacó la importancia de la presencia de su familia y amigos.

Actualmente, “Flacan” vive en La Plata, es acompañante terapéutico, terminó de cursar el Profesorado en Psicología en la UNLP y le restan las últimas materias de la Licenciatura en la misma carrera. Además, trabaja en un hospital y asiste a clases de canto. “Como Flacan empecé a principios de 2020, llegué después de una búsqueda de largo tiempo, todo el tiempo me sigo formando para aprender cosas nuevas, me acompaña siempre mi familia, mis amigues y colegas”.

Consultado por la dinámica de trabajo en el mundo de la música, “Flacan” dijo que “generalmente, empieza de manera solitaria, desde la composición, para después abrir el juego a otras personas y así enriquecer todo” y agregó que “este primer álbum va a tener nueve canciones, tengo muchas canciones y puse sobre la mesa las que más me gustaban y elegí esas. La idea, de entrada, siempre fue hacer este álbum con amigues y personas que respeto y aprecio musicalmente. Siempre digo que ‘Flacan’ es Diego De Nigris y también las personas que me rodean”.



En cuanto a las herramientas y recursos necesarios a la hora de componer una canción, ‘Flacan’ dijo a este diario que “trato de fiarme del momento, de lo que se produce en el instante, la mayoría de las veces compongo cuando peor me siento, cuando necesito poner en palabras lo que me pasa”. Por otro lado, hizo hincapié en el trabajo más allá de la composición musical y dijo que “además de lo musical me ocupo de lo audiovisual, en la parte de los videos trabajo siempre con Augusto Rago de 2112 Films que es un amigo desde el jardín. Me gusta darle esa vuelta de rosca en los videos, buscarle la parte teatral e incorporar esos elementos que le sacan más jugo a la canción” y agregó que “también me ocupo, y en esto me ayuda mucho mi hermana, de la parte comunicación y difusión, creo que hoy es fundamental que se le dé espacio a lxs artistas en los medios en esta situación complicada que estamos viviendo”.

Con respecto al apoyo de la familia y amigos en su proyecto personal que crece con el paso del tiempo, “Flacan” dijo que “mi familia siempre me acompaña en este proyecto, mi papá, mamá y hermana están siempre apoyándome. Con mi mamá grabé ‘Lazo’, que fue mi último sencillo y estuvo dedicado al vínculo que tenemos con mi hermana Delfina, mi mamá hizo los coros. Ellos son mi sostén en esto”.

En cuanto al contacto con el público, “Flacan” dijo que “se da, incrementado por la situación que estamos viviendo, a través de las redes mediante historias, publicaciones y streaming en vivo. Trato de mostrar siempre cuando estoy ensayando, grabando, para hacer parte del proceso musical a las personas. Creo que mostrar esa parte íntima de la producción hace que las personas que escuchan se involucren más en lo que uno hace”. Respecto de sus próximos desafíos, “Flacan” detalló que “por lo pronto quiero terminar y largar el álbum. En caso de que se pueda, salir a hacer shows para presentarlo y disfrutar de todo eso. Del álbum participó mucha gente, muchos amigxs y personas que aprecio musicalmente, ellos se sumaron de manera activa, poniendo su cuota de singularidad en esto”.

El músico solista “Flacan” lleva grabados tres videoclips, de los 3 sencillos que ya sacó: 4 y 40, + AMOR y Lazo. Las canciones que integrarán el primer álbum del músico son Tal para cual, Esperá, En el balcón, 4 y 40, Buscándote, Reciclar, Actuar, Lazo y + AMOR.

Redes sociales

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_p7b8YDhK33XfPpWyFyz3w. Spotify: https://open.spotify.com/artist/0MfYniC9jArQPdkUwHGBsH?si=psEiAYnGToWDjm5R2bjUkA. Instagram: https://www.instagram.com/flacan__/?hl=es-la. Facebook: https://www.facebook.com/FlacanOficial.