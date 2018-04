Una aerolínea Low cost cobrará por el uso del baño

La aerolínea canadiense de low cost, Swoop, ha revolucionado completamente el mercado de la aviación con una sorprendente decisión. A partir del 20 de junio, la compañía cobrará un suplemento a los pasajeros que quieran utilizar el baño durante el viaje.

La medida, que ha sido bautizada como ‘Duty Not Free’ (Puedes, pero no es gratis), consistirá en que cada pasajero que utilice el baño deberá pagar. Será una cuantía fija de 1 dólar por minuto que no solo podrá ser abonada mediante una tarjeta de crédito. El contador se pondrá en marcha en el momento en que se cierre la puerta.

Asimismo, ya se ha prefijado un elemento clave: todo aquel que necesite usar el servicio solo lo podrá hacer durante un máximo de 30 minutos, tiempo que se controlará a través de una tarjeta.

Con la disposición, se prohibirá a los usuarios introducir a bordo productos relacionados con la higiene personal. Además de no poder utilizar enseres personales, el viajero se verá obligado a rascarse el bolsillo si precisa cualquier producto adicional. Todo estará controlado: el papel higiénico costará 0,25 dólares y si quiere usar colonias y jabones hechos a mano tendrá que abonar 1 dólar suplementario.

Aunque Swoop es la primera empresa que pondrá en funcionamiento este modelo, la propuesta no es una novedad en el sector aeronáutico. Ya en el 2009, Ryanair, en su intento por reducir gastos, barajó llevarla a cabo pero acabo desestimando la iniciativa.