La emocionante reacción de un nene sordo que volvió a escuchar gracias a sus vecinos

A Luis Gustavo Da Silva, un nene sordo de 9 años que vive en Brasil, le volvió la felicidad al cuerpo, luego de que sus vecinos le regalaron un audífono nuevo con el que pudo volver a escuchar.

Es que su implante auditivo había dejado de funcionar en febrero y la familia no podía pagar el costo de uno nuevo. Por eso sus vecinos se solidarizaron con el pequeño y realizaron una colecta que emocionó a todos.

Julián, el padre del pequeño, de 32 años, filmó el momento en que su hijo volvió a escuchar, en un video conmovedor, en el que le agradece a todos por la ayuda.

“Todavía me saltan las lágrimas cuando veo cómo reaccionó al escucharme de nuevo, con alegría y sorpresa. Ese momento me recuerda cómo de aislado se siente cuando no se puede oír. Estaremos siempre en deuda con aquellos que nos ayuden a marcar diferencias en su vida”, agradeció Julián.