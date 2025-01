Murió Marianne Faithfull a los 78 años: Mick Jagger se despidió de su musa inspiradora

La reconocida cantante, compositora y actriz británica, Marianne Faithfull falleció este jueves a los 78 años, según anunció su vocero en un comunicado: “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull”.

En el mismo comunicado señalaron que la influencia pop de los 60 's estuvo rodeada de sus seres queridos en sus últimos momentos: “Marianne falleció pacíficamente en Londres hoy, en compañía de su amorosa familia. Será profundamente extrañada”.

Si bien la artista fue ampliamente reconocida por su romance con Mick Jagger entre 1.966 y 1.970, la artista obtuvo gran parte de su popularidad de la mano de la canción “As Tears Go By”, con la que se lanzó en junio de 1.964.

La pieza alcanzó un éxito inmediato en el Top 10 del Reino Unido. Fue escrita por Mick Jager, Keith Richards y el mánager de The Rolling Stones, Andrew Loog Oldham. Años después, logró que cuatro sencillos más ingresaran en la lista.

A su vez, la artista colaboró con destacadas personalidades como Nick Cave, Warren Ellis, Lou Reed, Damon Albarn, Emmylou Harris y Metallica. Así se convirtió en un símbolo de la contracultura y acumuló un total de 21 álbumes en su haber.

Tal fue la inspiración de los Stones en Faithfull que, según una anécdota de fin de los 70’ s, tras despertar de un coma, dijo la frase “wild horses couldn’t drag me away” (los caballos salvajes no podrían arrastrarme) que inspiró a la letra del tema “Wild Horses”, del álbum Sticky Fingers.

Más tarde, la icónica cantante admitió: “Sé que me usaron como musa para escribir todas esas canciones tan duras en torno a la droga. Sabía que me estaban usando, pero era por una buena causa”.

Además, la intérprete no sólo fue musa de Jagger, sino que también tuvo una relación muy cercana con el guitarrista Keith Richards. De esta manera, piezas como Dear Doctor o You Can't Always Get What You Want, fueron creadas en su honor.

En 1.969, Jagger y Faithfull debieron declarar ante un tribunal por posesión y consumo de drogas. Tras concluir su vínculo con Jagger y perder la custodia de su hijo, la intérprete cayó en una profunda adicción a la heroína, se vio alejada de la música por años y vivió en situación de calle.

Actuó en películas de Orson Welles y Alain Delon, entre su amplia trayectoria de cine y teatro. Además, encarnó a la emperatriz María Teresa de Austria en Marie Antoinette de Sofia Coppola.

A lo largo de su vida luchó contra el cáncer de mama en 2.006, la hepatitis C en 2.007, durante más de una década y las secuelas del COVID-19.

Jagger recordó a Faithfull en redes sociales y compartió varias imágenes en blanco y negro que incitan a recordarla. Las melancólicas postales son un fiel reflejo de su relación y el vínculo que los unía.

“Me entristece mucho enterarme de la muerte de Marianne Faithfull. Fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Era una amiga maravillosa, una hermosa cantante y una gran actriz. Siempre la recordaré”, escribió el artista.