Muy fondo de olla La pelea de “peso lástima” entre More y Oriana Junco

Oriana Junco se metió en la polémica situación por la que Morena Rial fue detenida la semana pasada por un presunto intento de robo en una vivienda en Martínez. Sin embargo, quedó en libertad, después de que su abogado, Alejandro Cipolla, explicara el episodio en la Justicia, diciendo que su defendida, en realidad, fue una “víctima” de un grupo de amigos a los que llevó en su auto sin saber que los mismos tenían intenciones delictivas.

“Que lo demuestren”, tiró la polémica hija de Jorge después de haber quedado en libertad, en relación a todos los dichos que se hicieron sobre su persona, sobre todo, en las redes sociales y en los programas de chimentos.

Una de las que se involucró en el escándalo fue la mediática Oriana Junco, quien le habló al padre de la criatura: arrobando a Jorge Rial, le escribió, picante: “¿No te da vergüenza lo que está pasando con tu hija? ¿No te da vergüenza que tu hija salga a chorear a la calle?”. Más tarde, intentó a escrachar un restaurante, en el que More es habitué, y le dijo al dueño: “solo van delincuentes”, en referencia a More.

Enterada de sus declaraciones, la hija de Rial le mandó un mensaje privado muy picante: “Disculpá, pero no sé qué mier… tenés que hablar vos de mí, acusando y hablando pelot… si a mí no me han encontrado nada para culpabilizarme de nada. Segundo, si querías un canje y no te respondió el teléfono, agarrá y pagá la cuenta. Te voy a denunciar por injurias porque sos terrible cachivache para nombrarme a mí que ni siquiera me conocés”.

Junco, sin responderle, eligió capturar con su celular el mensaje y lo compartió en sus redes sociales escribiendo un detallecito no menor: “También robaste en LAM, no parás de chorear More. Estás enferma y te siguen abandonando”.

More fue por más y su respuesta fue letal: “Qué tierna que sos con los mensajes. Vieja psicópata. Mirá, a vos en Chueca (Madrid) te llevaron defecada en tus calzones y yo no lo estoy subiendo. O cuando te dio un coma alcohólico en la Plaza Mayor de España. Estas cosas me las pasan tus seguidores y yo por respeto jamás te bardeo. Podrías ser mi abuela, o sea”.

Y Oriana cerró el tema dándalo un consejo de “abuela”: “Lo único que me pasa en España son sucesos Morena. No sos creíble, estás enferma nena, tratate. Sos joven, estás a tiempo”.

En “Gossip”, por Net TV, Pilar Smith contó: “’Acá me están confirmando que se viene la carta documento a Oriana por sus dichos’”.