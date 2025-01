Acusado de abuso, Gaiman dice que no hizo nada malo

Neil Gaiman, uno de los artistas vivos más importantes de la novela gráfica y la fantasía, autor de “The Sandman”, “Coraline” y “Good Omens” y dueño de un enorme séquito de seguidores que ponderaban justamente su visión humanista, es el último gigante en caer en medio de acusaciones de abuso: las primeras denunciantes habían aparecido el año pasado en “The Tortoise”, y cuando parecía que quedaba todo en la nada, el fin de semana la New York Magazine destapó la olla en una nota donde varias mujeres hablan del escritor y sus acciones.

Ocho mujeres, algunas que ya habían levantado la voz, otras nuevas denunciantes, hablan en la entrevista, aunque son doce las que acusan a Gaiman de agresión sexual. Los relatos de las mujeres coinciden en describir prácticas de sexo duro y sadomasoquistas sin consentimiento. Al menos dos de ellas aseguran que las agresiones tuvieron lugar cuando el hijo de Gaiman, entonces menor, estaba presente.

Representantes del escritor defendieron que todos los encuentros fueron consensuados y que “la degradación sexual, la esclavitud, la dominación, el sadismo y el masoquismo pueden no ser del gusto de todos, pero entre adultos que consienten, el BDSM es legal”

Pero ayer, además, el escritor rompió el silencio y rechazó las acusaciones de violación y agresión sexual que pesan contra él, afirmando que nunca tuvo relaciones no consentidas.

“Estoy lejos de ser una persona perfecta, pero nunca he tenido relaciones sexuales no consentidas. Nunca”, escribió el escritor de 64 años en su blog. “Al leer este último conjunto de historias, hay momentos que reconozco a medias y otros que no, descripciones de cosas que sucedieron y cosas que absolutamente no sucedieron”, dijo el escritor en su blog.

A raíz de las revelaciones, Disney anunció que había detenido la producción de la adaptación cinematográfica de una obra de Gaiman. Prime Video, la plataforma de Amazon, anunció a finales de octubre que la serie “Good Omens” terminaría con una tercera temporada reducida a un solo episodio de 90 minutos. Habrá que ver que pasa con la segunda temporada de “The Sandman”: Netflix ya canceló “Dead Boy Detectives”, aunque no está claro si estuvo relacionado con las acusaciones.