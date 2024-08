AGOSTO A PURA FICCIÓN

Agosto inicia cargado de novedades. La pandemia y la huelga de guionistas atrasó el estreno de una gran cantidad de producciones que ahora poco a poco comienzan a ver la luz.

Así que una vez más, y en medio de una guerra de plataformas que algún día estallará (este ritmo de producción es insostenible, no hay tantos clientes, no hay tantos ojos), agosto llega a la tevé con novedades de todo tipo.

Entre tantas novedades, llega de la mano de Prime Video la serie más cara de la historia: “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”. Producción que pone en pantalla historias del universo creado por J.R.R. Tolkien, pero ambientado miles de años antes que “El Hobbit”. La mala noticia, si se quiere, es que los fans deberán aguardar casi todo el mes para verla ya que estrenará el 29 de agosto.

Esta segunda parte llegará, además, con un nuevo personaje: Tom Bombadil, favorito de los lectores, aparecerá por primera vez en la pantalla, encarnado por Rory Kinnear. Dada su participación en muchos momentos clave a lo largo de toda la historia y la ausencia del personaje en otras representaciones en pantalla de la Tierra Media, ha sido a menudo tema de intensas conversaciones.

Pero esta no será la única gran producción, habrá más apuestas importantes: Apple TV+ llevará a Vince Vaughn a la pantalla chica en “Bad Monkey”, donde interpreta a un detective convertido en inspector de restaurantes en el sur de Florida, que se ve arrastrado a un mundo de codicia y corrupción cuando un turista encuentra un brazo amputado mientras pescaba.

La serie, que cuenta con un mono involucrado, se estrena el 14 de agosto. La plataforma de la manzana también estrenará el próximo mes, el 23 de agosto, la segunda parte de “Pachinko”, el relato de una familia dividida entre Corea, Japón y Estados Unidos a lo largo de las décadas.

DE BRASIL A FRANCIA

Otro de los estrenos más esperados de agosto se verá en Max: el 25, estrenará el primer episodio de “Ciudad de Dios: la lucha no para”, serie original que transcurre dos décadas después de la galardonada película brasileña.

La serie, en rigor, es una continuación de la obra literaria de Paulo Lins, y contará la historia de sus personajes tomando como punto de partida el trabajo del fotógrafo de Buscapé.

La trama se desarrolla a principios de la década de 2000, cuando la liberación de prisión de un joven narcotraficante vuelve a poner en disputa a Cidade de Deus. Los residentes se encuentran atrapados entre los narcotraficantes, las milicias y las autoridades públicas, pero la necesidad de escapar de este ciclo hace que la comunidad se una para enfrentar al opresor. Si “Ciudad de Dios” pinta una imagen de Río de Janeiro, lo mismo hace para París, ciudad de moda por estos días con los Juegos Olímpicos, “Emily in Paris”, la serie protagonizada por Lily Collins que alcanzará el 15 de agosto su cuarta temporada, siempre en Netflix.

En esta entrega, dividida en dos partes (la segunda se estrenará el 12 de septiembre), Emily no deja de pensar en los dramáticos acontecimientos de la boda fallida de Camille y Gabriel: siente algo muy fuerte por dos hombres, pero ahora la ex de Gabriel está esperando un bebé, y Alfie ha confirmado lo que más temía sobre ella y Gabriel. En el trabajo, Sylvie se ve obligada a afrontar un complejo dilema de su pasado por el bien de su matrimonio, y el equipo de la Agencia Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal. Mindy y la banda se preparan para Eurovision, pero se quedan sin dinero y deben aprender a ser ahorrativos.

La química entre Gabriel y Emily es innegable mientras trabajan juntos para conseguir una estrella Michelin, pero todo lo que han soñado corre peligro debido a dos grandes secretos.

AGOSTO REAL

Agosto será el mes en que “Máxima”, la serie sobre Máxima Zorreguieta, llegue a la pantalla de Max, protagonizada por Delfina Chaves, aunque sin fecha concreta de estreno aún.

La serie comienza en Sevilla, en 1999: desde el momento en que Máxima aparece al lado del príncipe heredero holandés, se encuentra en el ojo de la tormenta.

Pero cuando WillemAlexander le pide que se case con él, el pasado la alcanza. Surgen acaloradas discusiones sobre la carrera política de su padre durante la dictadura militar, bajo el mando de Videla, algo que ella nunca enfrentó en sus propios círculos. ¿Qué le permite a Máxima finalmente prosperar en una antigua corte europea? ¿Y cómo puede Máxima mantenerse fiel a sí misma sin renunciar a su familia – o es que estas cosas no van juntas?

ANIMACIÓN Y NOSTALGIA PARA GRANDES Y CHICOS

Otro regreso es el de “Umbrella Academy”, que estrenará el 8 de agosto la que será su última temporada. Es una de varias novedades orientadas al público joven y que puede funcionar bien en los adultos: el mismo caso de varias series animadas que llegarán en agosto.

La más esperada es la versión anime de “Rick y Morty”, la serie de culto que tendrá ahora estética japonesa, con dirección de Takashi Sano (realizador del celebrado corto de la serie que se puede ver en YouTube). Llegará el 16 de agosto a Max.

Los diez episodios no serán la única opción animada para grandes: prime Video estrenó el pasado jueves 1° “Batman: Caped Crusader”, retirada de la parrilla de Max y adquirida por la plataforma de la librería virtual; Netflix, en la misma línea nostálgica, traerá el 29 de agosto “Terminator Zero”, serie animada sobre el universo de Terminator. Y hablando de nostalgia, el 10 de agosto debutará en Paramount+ “Tortugas Ninja: Historias Mutantes”, serie animada que sigue la línea de “Caos mutante”, reciente entrega cinematográfica de los reptiles guerreros. Disney+ tiene el regreso de “Only Murders in the Building”, para su cuarta temporada: la serie de Steve Martin y Martin Short resolviendo crímenes en su edificio estrenará su primer episodio el 27 de agosto. Allí sabremos qué pasó tras el estremecedor final de la parte tres.

CINE EN STREAMING

También habrá cine en la pantalla chica: la gran apuesta de Netflix es “El Sindicato”, estreno del 16 de agosto protagonizado por Mark Wahlberg, que encarna a Mike, un modesto trabajador de la construcción de Nueva Jersey, se ve inmerso repentinamente en el mundo del espionaje y los agentes secretos cuando Roxanne (Halle Berry), su amor de la escuela, lo recluta para una arriesgada misión de inteligencia estadounidense.

La N roja también estrenará lo nuevo de Adrián Suar: el mismo día pondrá en pantalla “No puedo vivir sin ti”, protagonizada por Suar y Paz Vega. El Chueco es Carlos, que tiene un trabajo perfecto, una vida perfecta… y una relación muy tóxica con su teléfono celular.

Cuando su adicción arruina un evento familiar, su mujer Adela (Vega) le da un ultimátum. Él hará todo lo posible para recuperarla, incluso anotarse en una novedosa terapia que ha encontrado en internet: una terapia para adictos al celular. La película, realizada en España, parece una versión de “El fútbol o yo”, pero con celulares.

También en la popular plataforma, se sumaron este viernes los cortes del director, Zack Snyder, de “Rebel Moon”, la película que debía ser parte del universo “Star Wars” y terminó convirtiéndose en su propia franquicia, criticada pero una de las más vistas del catálogo de Netflix. Agosto también trae novedades para los amantes de la música, Paramount+ estrenó ayer “Bob Marley: la leyenda”, biopic del artista jamaiquino que relata su increíble historia de superación y el viaje detrás de su música revolucionaria que cambió el mundo.

En tanto que la próxima semana, la apuesta de Apple será “The Instigators”. Protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck (el hermano de su querido amigo Ben), retrata la historia de Rory, un padre desesperado, y Cobby, un expresidiario, que se ven obligados a aliarse para cometer un atraco y salir de apuros con el dinero. Cuando el plan se tuerce, tendrán que hacer equipo tomando como rehén voluntaria a la la psicóloga de Rory, tratando de escapar de la policía, de unos funcionarios corruptos y de un capo vengativo. Para los amantes de la acción

, Prime Video pondrá en pantalla “Jackpot”, comedia dirigida por Paul Feig con Awkwafina y John Cena: es el relato de una “Gran Lotería” con una trampa, matar al ganador antes del anochecer para reclamar legalmente su premio multimillonario (15 de agosto).