¡Luz verde! “El juego del calamar 2” bate récords y ya hay nueva fecha de estreno

Jugaremos, muévete luz verde... “El juego del calamar” lo hizo de nuevo. En su primera semana, la serie de Netflix rompió todos los récords al acumular 480 millones de horas de visionado, convirtiéndose en la más vista, según la clasificación semanal de la plataforma.

Con estas marcas, la perturbadora producción ya ha alcanzado el séptimo puesto en la lista de los programas no ingleses más vistos de todos los tiempos en Netflix, al ser la serie más vista durante su semana de estreno.

El gigante on demand informó que los millones de horas de visionado acumuladas, además de asegurarle el primer puesto en la categoría de televisión en lengua no inglesa, la llevó a superar las horas de visionado de los títulos de la misma categoría en inglés y de cine tanto en inglés como en lengua no inglesa durante el mismo periodo de tiempo.

Asimismo, la flamante serie superó los 448 millones de horas de visionado que había conseguido la primera temporada de la serie cuando se estrenó en la cuarta semana de septiembre de 2021.

Según Netflix, la tercera entrega de la historia creada y dirigida por Hwang Dong-hyuk, verá la luz a mediados de este año. Esto habría sucedido por un error de la compañía, ya que no suele darse a conocer con tanta antelación.

En el último adelanto se muestra a la muñeca Young-Hee y a un nuevo muñeco en el juego. Mientras tres participantes se acercan a ellos, se enciende la luz verde y el clip se corta con el mensaje: “Mirá El Juego del Calamar en Netflix el 27 de junio”.