Murió Roberto Giordano, el peluquero de los famosos

Este viernes murió Roberto Giordano el reconocido estilista y empresario argentino. Tenía 75 años. El peluquero de los famosos estaba internado en el Sanatorio Mater Dei. Sus restos serían cremados mañana en el Cementerio de La Chacarita.

En base a las primeras informaciones, el peluquero no habría podido superar una intervención quirúrgica por un cambio de marcapasos y falleció a raíz de una afección cardíaca. Hace dos años, Giordano había sido operado del corazón y le habían realizado un cateterismo "de última generación". En aquella ocasión, había llegado a pesar unos 60 kilos y se encontraba muy débil, donde llegó a perder la lucidez por momentos.

Al respecto, su colega y amigo Fabio Cuggini contó que había hablado recientemente con Giordano que vivía en Uruguay con sus afectos e hijos.

Miguel Romano definió al estilista como “un tipo muy laburador, trabajador, un gran tipo, sé que tenía muchos problemas laborales. Los juicios laborales son muy siniestros. Como colega, me admiraba”. Giordano fue peluquero y peinador de figuras de renombre como Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro, entre otras. A su vez, en los años 90, fue uno de los referentes de la moda y sus desfiles fueron un clásico de la temporada en Punta del Este, como también en otras ciudades como Mar del Plata y Pinamar.

El reconocido coiffeur, en mayo de este año había sido condenado a tres años de prisión por insolvencia fraudulenta, luego de haber pactado un juicio abreviado donde se declaró culpable de ocultar bienes a la Justicia.

En diciembre de 2010, la Justicia Comercial ordenó la medida luego de que sus acreedores rechazaron la propuesta formulada en el marco del concurso preventivo. Catorce años más tarde, hace sólo algunos meses recibió una condena luego de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado por ocultarle sus ingresos a la justicia.

En ese sentido, Giordano había asegurado: “Me declaré culpable porque quise dar vuelta la página, no mirar más para atrás, mirar para adelante. No pensar en lo económico y cuidar mi salud”. Aunque la justicia le había solicitado que no saliera del país cuando terminara la cuarentena por COVID-19, el estilista se mudó a Maldonado, Uruguay y, actualmente, daba clases de peluquería por zoom.