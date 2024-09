Todos contra Maru Botana: ¿La cocinera villana?

Al tema de la semana podríamos bautizarlo como el “maru-gate” porque tiene como protagonista a Maru Botana, a juzgar por las declaraciones de colegas y ex compañeros, “una villana de la cocina”. Fue la cocinera Jimena Monteverde (la que está a cargo de la cocina en el programa de Mirtha) la que encendió la mecha generando una reacción en cadena de “enemigos” de la chef patinadora quien, dolida por las críticas, hizo un profundo descargo pidiendo clemencia.

Todo empezó en un mano a mano de Jimena Monteverde con Héctor Maugeri, quien le consultó: “¿Por qué te odia Maru Botana?”. Y ella respondió: “No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”.

“LA DECEPCIÓN MÁS GRANDE”

Jimena recordó: “Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella (Maru Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco no podíamos estar más”.

Al dar a conocer este escándalo, trato de sacar al cocinero del medio, ya que jamás puso reparos en que ellos trabajaran juntos: “Coco es amigo mío, yo lo liberé. Conmigo, él es totalmente Coco, totalmente libre, y no se sentía así con Maru”.

Sin embargo, a la hora de hablar sobre Maru Botana, Monteverde explicó: “Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste. Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”.

“Me acuerdo que me metí en la cama a llorar. Mi marido me decía que saliera de la cama. Es la única vez en mi vida que me pasó algo así”, agregó Jimena.

Tal vez nunca imaginó (o sí) que se iba a generar lo que se generó. El tema, claro, lo tocaron en “LAM” en donde trabaja Yanina Latorre, archienemiga de Botana. La panelista recordó lo mal que la pasó en su juventud como compañera de la Facultad de Ciencias Económicas de Maru Botana, quien, según Latorre, “me odiaba por flaca”.

En el programa de Ángel de Brito, fueron a buscar a Sergio Lapegüe, quien, años atrás, compartió un programa de televisión con Botana del que se fue antes de lo esperado. “Ella tiene su estilo de trabajo... No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida. Fue una mala experiencia, no la pasé bien y tomé la determinación de irme. Llegaba triste a mi casa y tomé la decisión de irme. Fue la única vez que me fui de algún lado”, dijo el periodista, asegurando que la única vez que renunció a un trabajo fue en esa oportunidad.

“HARTA”

Con el “todos contra Maru” boyando por todos los programas del mundo de la farándula, la cocinera habló. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales: “Estoy harta de escuchar gente hablando mal de mí. No sé si es la forma y el lugar para hacerlo pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas cara a cara. Es lo que le enseño a mis hijos, que cuando tengan un problema, lo hablen cara a cara”.

Luego fue uno por uno, respondiendo a sus detractores: “A vos Jimena te hablo: no te conozco, no sé quién sos pero te quiero decir que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo ni se lo sacaría a nadie. Yo soy generadora de trabajo. En el canal hay autoridades, no decido. Quiero sacar esa idea, me duele, tengo angustia. Dicen que Lapegüe se iba llorando a la casa cuando su mujer estaba bailando en el programa. No entiendo esa mentira”

Cuando se refirió a Coco Carreño, tuvo un quiebre en la voz: “Coco vivió en mi casa, trabajó conmigo y mi mamá lo amaba... Lo hice popular”, dijo. Y luego nombró a Yanina: “no quiero hablar (de ella) porque Lolita me parece una divina y no quiero decir nada por ella. Las cosas de la facultad, lo que ella dice, es todo mentira”.

Con lágrimas en los ojos, cerró su descargo: “Yo tengo trabajo, tengo a mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal. La gente que tuvo un problema y no lo resolvió, que no me acuse a mí”.

LA RESPUESTA DE TODOS

Tras el video de Maru, Monteverde redobló la apuesta. “No nos conocemos pero, bueno, pasó hace mucho tiempo. Agradezco a todos los medios del espectáculo, porque todo el mundo habló bien de mí, de Coco, del grupo que trabajaba”, dijo, dando a entender que no sucedió lo mismo con Maru.

“Fue todo muy raro, también calculo que también fueron cosas raras de manejos del canal. Me pareció injusto, me pareció triste que por una persona se deje a todo un equipo sin trabajo”.

En tono irónico, lanzó: “Solamente digo que la gente del medio se conoce toda, y yo estoy totalmente tranquila de mi actuar delante y detrás de cámara”.

Y cerró, picante: “Agradezco a toda la gente del espectáculo que nunca tuvo palabras malas hacia mí, sino al contrario. Los conozco a casi todos y es muy importante que el que hable bien sea también la gente que está detrás de cámara, los que laburan todos los días con uno. Eso para mí es fundamental”.

También habló Coco Carreño: “No tengo nada para decir. Yo soy un agradecido de la vida: tengo trabajo, me va bien, estoy tranquilo con lo que hago y lo que digo, y no quiero quilombo con nadie, la verdad. Trabajo, me va bien, me divierto con Jimena que es mi amiga”, aseguró, y saltó en defensa de Monteverde: “Lo único que ella dijo fue que nos habían sacado de un canal sin una explicación clara y eso fue real”.

Obviamente, Yanina Latorre no se privó de responder: “¡Dios mío!

Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí, todo lo que conté de la Facultad es verdad. Maru era una turra resentida y me jodió la vida”, disparó furiosa. Y sumó: “No necesito que te concentres en Lola, de ella me ocupo yo. Los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse, ¿por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru. No te quiere nadie”.

UN APOYO

En medio del escándalo, otro que habló fue el actor y director Diego Pérez, quien contó su experiencia con Botana en “Sabor a mí”: “Yo estuve tres temporadas con ella y si estuve tanto tiempo fue porque realmente la pasé bien. No solamente me llevé muy bien con ella sino que me hizo muy bien”, expresó en diálogo con Desayuno Americano

“Siempre había hecho personajes insoportables y la gente pensaba que era así. Cuando empecé con Maru tenía a mis hijos chiquitos, los llevábamos al programa y la gente me empezó a ver desde otro lugar, eso se lo debo a ella”, precisó. En esta línea, agregó: “Había una química bárbara, nos divertíamos mucho. La pasábamos bien con ella y con sus hijos”.

Pérez también habló sobre la relación con Coco Carreño, quien en ese momento trabajaba como asistente en el programa. “Nos llevábamos bien pero a lo mejor la percepción que tiene Coco no es la misma que tengo yo. Para mí era muy divertido lo que hacíamos los tres”, señaló.

¿Cuándo empieza “Bake Off famosos”?

Telefé pondrá al aire mañana a las 22 el esperado “Bake Off Famosos”, nueva edición del clásico pastelero que, en esta oportunidad, tendrá en la conducción a Wanda Nara, acompañada por un jurado ntegrado por Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis, y un elenco de variopintas figuras de la tevé y los medios.

El anuncio del estreno lo hizo la mediática en una transmisión especial: la rubia sorprendió a los televidentes durante el entretiempo del partido entre River Plate y Colo Colo al irrumpir en la cabina de transmisión, donde se encontraban los encargados de brindar cada una de las instancias del partido, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky. Con una torta en la mano, aseguró: “Les quise traer algo dulce para el entretiempo. Esta torta, riquísima, arándanos, chocolate, crema, tenés de todo”.

Claro que la excusa de su visita era el anuncio del estreno: “Lo mejor es que viene cargada de buenas noticias, tengo la fecha y el día de estreno de Bake Off Famosos. Arrancamos ya, este lunes, por esta misma pantalla de Telefé a las 22 .