Hallaron muerto al hermano de Beatriz Salomón

Guillermo Salomón, hermano de la ya fallecida vedette y actriz Beatriz Salomón, fue hallado muerto este jueves en su departamento del barrio porteño de Balvanera.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Daniel Salomón, de 60 años y hermano de la víctima, llamó al 911 ya que hacía algunos días que no se podía comunicar con su pariente, que no respondía a sus llamados y que al pararse en la puerta del domicilio había un fuerte olor nauseabundo.

Efectivos de la policía de la Ciudad arribaron al edificio de la calle Paso al 400 y tras pedir la autorización de la Fiscalía interventora y con el permiso del familiar denunciante se procedió a romper la puerta de la vivienda.

Al entrar al departamento, los uniformados vieron a Guillermo Salomón tendido en el suelo en posición de cubito dorsal en avanzando estado de descomposición.

A simple vista el cuerpo no presenta signos de violencia y el interior del lugar se encontraba en perfecto orden.

El denunciante indicó que su hermano de 54 años padecía una enfermedad de vieja data y tenía artrosis avanzada, por.lo que consumía la medicación correspondiente a esas afecciones.

Una vecina del edificio reveló a los policías que a última vez que lo había visto a Guillermo había sido el martes pasado entre las 18:00 y las 20:00.

En las próximas horas el cuerpo de Salomón será sometido a la correspondiente autopsia para determinar las causales de muerte.

¿Hermano o hijo de Beatriz Salomón?

La víctima buscaba encontrar su identidad, o por lo menos saber si era o no el hijo de Beatriz Salomón.

En agosto pasado, Guillermo dio una entrevista y dijo que podría ser su primogénito.

"Es algo que se habló toda la vida, a partir de mi adolescencia. Siempre estuvo ese comentario de `como te cuida tu hermana, parece tu mamá`. Mi familia es muy estructurada y cerrada, todo muy derecho. Mi madre o mi abuela, ya no se cómo decirlo, era como la jefa de la familia y había que seguir lo que ella decía. Era terrible", relató meses atrás el hombre en declaraciones televisivas.

Asimismo, añadió: "Me alertaron de la situación amigos y alguien de la familia. A mí me explotó la cabeza en una reunión familiar en casa. Alberto Ferriols se levanta y dice `tengo algo para comentar, que lo sé de muy buena fuente. Beatriz es la mamá de Guillermo`. Lo dijo adelante de todo el mundo, así fríamente".

"Todos quedaron helados y yo shokeado. Todos se rieron y dijeron que era una pavada, lo minimizaron. Yo después le pregunté un montón de veces a Beatriz y ella decía que la gente hablaba mucho... pero nunca me lo negó tampoco. Ni me lo afirmó ni me lo negó", recordó la víctima sobre los dichos de quien fue ex marido de Beatriz Salomón.

Además, había remarcado: "Tengo muchas pruebas. Esto es una lucha mía, muy interna, muy íntima. Siempre se comentó en el círculo íntimo y privado de la familia, y cuando preguntaba nadie me contestaba nada y saltaba mi teórica madre diciendo `de esto no se habla más".