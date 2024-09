La gran gala de la tevé Se entregan los Martín Fierro, con una sorpresa

Esta noche, llegarán al Hotel Hilton de Puerto Madero las grandes estrellas de la farándula argentina para vivir la gran noche de la televisión argentina: se entregan los Martín Fierro, y en su edición número 52 prometen alegrías... y polémicas.

La transmisión, de Telefé, comenzará a las 17, con la previa liderada por Noe Antonelli y Pía Shaw, que mostrarán el detrás de escena del evento a través de la pantalla de Telefe. Una hora más tarde comenzará la cobertura de la alfombra roja, y abrirá la transmisión online (por YouTube, Twitch y las redes sociales del canal). Para el canal de aire se encargarán del glamour Iván de Pineda y La China Ansa. El streaming tendrá otro equipo saldrá en vivo desde el Hilton: Nacho Castañares, Daniela Celis (dos ex Gran Hermano) y Juan Otero (hijo de Flor Peña) mostrarán la previa, mientras que Priscila Crivo y Diego Poggi analizarán la alfombra roja. La Tora Villar (otra ex GH), ternada, será parte del vivo junto al tiktoker Pablito Castillo al estar a cargo de entrevistar a las celebridades presentes. En tanto, en los estudios de Telefe estarán Juli Fiamingo, Mariale Mroue y Meli Marzioni, a cargo de la reacción ante los eventos de la previa, y Sabri Cortez, Sol Ulloa y Lolo Poggio, durante la ceremonia.

La gala será conducida por Santiago del Moro y entregará 36 premios. Guido Kaczka, al parecer, no será el Oro, y por eso no va, y tampoco estará Tinelli, de viaje, pero el resto de las grandes estrellas del firmamento televisivo dirán presentes, desde Susana a Mirtha (aunque no Moria, otra ausencia fulgurante).

¿Volverá el Oro a ser para un reality? Desde su reanudación, después de la pandemia, los dos oros quedaron en manos de concursos televisivos: la edición famosos de MasterChef (2022) y el regreso con gloria de Gran Hermano (2023), ambos por Telefe y conducidos por Santiago del Moro. En medio de una crisis del aire televisivo cada vez más marcada, casi sin ficción, habrá que ver a quién le entrega Aptra el galardón principal, creado en 1992 para dar más emoción a la cosa.

Ventura adelantó que habrá sorpresas musicales. Abel Pintos sería una de las figuras que cantaría en la ceremonia, se espera que justamente en esa sección dedicada a recordar a los que se fueron de gira por la eternidad.

Hablando de homenajes, Aptra prepara varios para esta noche. “Se cumplen fechas emblemáticas y tratamos de ser distributivos con los canales de aire más antiguos”, dijo Ventura. Se celebrarán en la ceremonia los 40 años de “Nuevediario”, los 35 de “Pasión de Sábado”, los 30 de Adrián Suar ligado a Polka, la vigencia de Cris Morena, que sigue de festejo (y acaba de estrenar en Max su nueva tira), y la trayectoria del periodista Carlos Montero.

Pero, adelantó el titular de Aptra, habrá un premio muy especial. “Se va hacer una entrega especial a Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol, por la televisación de Telefe de la Copa Libertadores, y una medición superlativa de rating”, agrega Ventura, director técnico de Victoriano Arenas.