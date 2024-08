“Tengo un monton de pruebas: ” Marley salió al cruce de la denuncia

Marley dio la cara: la vida del conductor se complicó el martes cuando un hombre con el que se relacionó hace años presentó una denuncia ante la Justicia contra el blondo por corrupción de menores, donde relató la historia de una sórdida relación, pero Alejandro Wiebhe decidió salir al cruce a las versiones rápido, y en los medios.

Marley dijo que con Adrián Alfredo Molina, el denunciante, mantuvo un “vínculo muy sano y lindo”, y contó que ya se presentó ante la Justicia “con un montón de pruebas”.

“Estoy muy mal, dormí pésimo, esto me tomó de sorpresa. Estoy hablando por mis hijos, por Mirko y Milenka, que es una bebé muy esperada, me llevó mucho tiempo poder tenerla. En este segundo momento mas feliz de mi vida aparece esto, son todas falsedades, vino con pedido de dinero amenazas una situación horrible que vengo viviendo desde antes”, dijo el conductor, en declaraciones a Telefé, el canal con el que tiene contrato y donde, actualmente, conduce “Survivor”.

La señal, de hecho, lo había “congelado” en medio de la denuncia contra Jey Mammon: en ese momento, su nombre merodeó en las redes y hasta fue denunciado en Crónica TV por un hombre con la cabeza cubierta que habló, además, de la red de trata de menores de Marcelo Corazza.

Pero pasó el tiempo y nada de aquello se consolidó en una denuncia judicial. Entonces, todo se desvaneció en el aire: Marley volvió lentamente a la conducción y retomó su fuerte presencia en las redes sociales. Hasta ahora.

Pero Marley fue tajante, y dijo que de ninguna manera es culpable de corromper a un menor: Al contrario, al relatar su relación, contó que Molina intentó pedirle dinero y que cuando Marley no accedió, se desató esta denuncia.

“Me presenté ante la Justicia porque tengo un montón de pruebas. Éramos grandes, mayores de edad, él estaba estudiando en la facultad, tengo pruebas. Hubo un vínculo muy sano y lindo durante 2 o 3 años. Me pone medio incómodo porque te fuerzan a hablar de algo de lo que yo no hablo”, dijo el conductor.

Y contó que “él se mudó a Estados Unidos en 2002, lo acompañé un montón de veces, se casó y conocí al marido, tenía un Instagram y le ponía like a un emprendimiento que tenía de yoga porque quería que la gente lo viera y quería ayudarlo”.

“El vínculo era perfecto, todo era genial, pero en 2022 se comunica y me dice que estaba con muchas deudas, me pide una cifra muy alta de dólares, yo no podía en ese momento y le dije que no podía. Ahí, la relación se enfrió, no le cayó muy bien y el año pasado apareció con amenazas”, explicó Marley.

“Todavía le tengo cariño, tenemos 23 años de historia de llevarnos bien y odio que me obliguen a contar de mi vida, a hablar de la sexualidad y que me fuercen a hacer algo en la Justicia, pero no me queda otra, tengo que hacer una denuncia penal y que la gente vea que esto no es vedad y que tengo todas las pruebas de que es una extorsión”, agregó. “Yo quiero que salga la verdad, tengo todas las pruebas, todo es mentira, y tengo las pruebas de todas las mentiras para refutarlas. Todo va a ser presentado a la Justicia y creo que esto se va a cerrar rápidamente”.

La substancia ingresó a mis fosas nasales, me hizo hervir la cabeza, la nariz, la garganta, los ojos, esto pasó mientras él intentaba convencerme de tener sexo en la bañera/jacuzzi. Me sentí tan mal que me descompuse, y mareado perdí el equilibrio y la conciencia. Lo único que recuerdo antes de perder conciencia es él tratando de levantar mi cuerpo de la bañera y luego recuerdo estar en su cama”, agrega.

Marley habló en Telefé. En “Intrusos”, en tanto, habló Molina, el denunciante, y dijo que “pensaba que era mi primer amor, pero era un abuso sexual”.

“El entendimiento de las cosas que nos pasan cuando somos pequeños no son procesadas hasta mucho tiempo después”, dijo en América. El denunciante sostuvo que “recurrió a terapia” y contó que “salió del closet a los 24 años”, al tiempo que “nadie sabía que era gay. Él fue la primera persona que supo que era gay”.

Molina recordó que comenzaron a vincularse por Internet: “Arrancamos por correo electrónico. Tenía 17 años. Hubo una fase inicial de grooming online, que pasó a grooming sexual”.

Molina, además, respondió a lo que deslizó Marley: “Nunca extorsioné a esa persona por esto. Nunca le he pedido una cifra millonaria. Con los años entendí que lo que pensaba que era mi primer amor, era un abuso sexual. Esto no es por él, es por mi sanación”.