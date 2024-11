El adiós a Giordano: La tristeza de sus allegados

Familiares y amigos de Roberto Giordano se reunieron ayer en el cementerio de Chacarita para brindarle el último adiós el estilista. Ícono de los ‘90, con sus desfiles catapultó a la carrera de históricas modelos que no dudaron un segundo en acercarse ayer a despedir al coiffeur.

Su esposa Mirta Almirón y sus hijos, recibieron el pésame de grandes figuras de la moda como Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier, Teté Coustarot, Teresa Calandra, Evelyn Scheild, Benito Fernández y el peluquero Rubén Orlando que se hicieron presentes en el cementerio.

Antes de la ceremonia, el diseñador Benito Fernández habló con la prensa y le dedicó unas sentidas palabras a su amigo: “Todo lo que quería lo conseguía. Estuve veinte años con él haciendo el interior del país, y soy un agradecido porque ayudó a una industria que yo quiero mucho. Y fue un revolucionario: la moda no medía en televisión hasta Roberto Giordano”.

“Querido Roberto te vamos a extrañar. ¡Se fue un gran amigo! Gracias por esta linda amistad y gracias por tus consejos”, escribió por su parte en su cuenta de X el estilista Fabio Cuggini quien lo definió como “mi referente”.

“(Roberto) ha sido muy importante en mi vida durante muchos años”, expresó por su parte Teté Coustarot, su gran amiga y entrañable compañera en la conducción de cada desfile y añadió: “Empecé con un trato profesional y se terminó transformando en una amistad, con millones de anécdotas. Era un creador, una persona que tenía la capacidad de llevar a cabo lo que soñaba”.

La gran mayoría de las modelos que brillaron en la década del 90 iniciaron su carrera de la mano de Giordano. Una de ellas fue Andrea Frigerio quien en sus redes no ocultó el dolor que le provocó la partida del estilista. “Estoy muy triste, me sorprendió la noticia, tenía ganas de verte, de darte un abrazo y no llegué”, escribió la modelo junto a un emoji de corazón roto y compartió un video de una entrevista que le realizaron a Maradona después del mundial de Italia 90: “Les dejo a todos este recuerdo del día que fuimos juntos a visitar a Diego Maradona en su casa de Nápoles y nos mostró su Ferrari”.

Otra de las modelos que dio sus primeros pasos junto a él, fue Sofía Zámolo a quien descubrió de niña cuando vacacionaba con sus padres. “Mi primer desfile para Roberto Giordano fue a los 11 años en Pinamar. Me vino a hablar, yo estaba en la playa con mi familia y me preguntó si quería desfilar. Obvio para la sección niños de su desfile”, recordó la modelo y se lamentó: “Tantos años compartidos. Tan generoso siempre con el espacio y el reconocimiento que nos dabas”.