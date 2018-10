Eva de Dominici está en pareja con el hermano de Penélope Cruz

Eva De Dominici, ex de Joaquín Furriel, fue retratada con un misterioso hombre en Estados Unidos. En Las Vegas, fue vista a los besos con un hombre, que ahora se sabe es Eduardo Cruz.

No muchos lo conocen, pero es el hermano de Penelope Cruz. Si bien la pareja quiso pasar desapercibida, el programa “Confrontados” (El Nueve) consiguió las imágenes de De Dominici junto a su nuevo novio, en las que se los observa muy acaramelados dentro de un casino.

Acá te mostramos algunas fotos del misterioso hombre: