J-Lo y Affleck se separan, pero no por falta de piel

Jennifer Lopez y Ben Affleck se están separando, pero no es por falta de piel. De hecho, en una de las canciones de su último disco, “This is me... now”, J-Lo le cantaba loas a la actividad sexual que sostenía con Ben.

“Es en tu cuerpo, viniendo sobre mí, deslizándose dentro de mí/La manera que lo monto, los cuerpos alineados, mira nuestra sincronía/Te olvidas del mundo cuando estamos solos”, canta López en una de las canciones, de letras bien atrevidas, e inspiradas por el romance que retomaron los dos en 2022 y que los vio casarse en 2023.

Es una pareja fogosa, claro, al punto de que entre las cláusulas que firmaron al casarse estaba, además del reparto de dinero, una regla que los obligaba a tener sexo al menos cuatro veces por semana.

En el disco, J-Lo se entusiasmaba, al cantar que la suya “era la historia de amor más grande jamás contada”, aunque no tendrá final feliz, al parecer, ya que hace rato que la pareja se encuentra en un proceso de separación que los ha hecho poner en venta la casa que compraron hace apenas un año para vivir juntitos.

Pero, claro, la cantante grabó el disco durante la primavera de ese amor, y parecía el destino: los dos se habían conocido filmando hacía 25 años, y se habían puesto en pareja muy jovencitos, aunque las presiones de la fama los separaron en el 2000. Sin embargo, los dos siguieron en contacto siempre, y reanudaron su romance en 2021, tras la separación de ambos de sus respectivas parejas.

No fue el destino, finalmente, aunque de todos modos desde el entorno de J-Lo dicen que no está dicha la última palabra: al parecer, ella sigue pujando por sostener una relación que para el actor y director ya está rota más allá de todo posible arreglo. No hubo anuncio oficial, aunque él ya habría retirado sus cosas del domicilio...