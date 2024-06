Julieta Ortega: "Es hora de enamorarme de una mujer"

Julieta Ortega es una de las caras de la obra de José María Muscari, "Sex", y, durante una entrevista con Moria Casán para su programa de streaming, se animó a hacer declaraciones sobre su propia sexualidad.

"Creo que vos también tenés tu lado bi, ¿no? ¿Estuviste enamorada de alguien?”, preguntó Moria y la actriz no descartó la posibilidad de tener una relación con una mujer: “No estuve enamorada de nadie pero creo que es hora de hacerlo con alguien de mi mismo sexo”.

A Casán le pareció una muy buena idea y Julieta sumó: “Yo también me re veo, pero nunca salí con una chica”.

“Si tuvieras que elegir una mina, ¿a quién elegirías? Si no querés dar nombres, vamos a dar un estereotipo de mina...”, pregntó la One, entonces Julieta eligió a una de las bailarinas de "Sex": “A Ampi elijo, que es con la que tengo la escena de Sex. Ampi Peña, que es la bailarina de Cazzu y que ahora está en Sex. Me gustan mucho las bailarinas”.

El romance más público que tuvo Julieta Ortega fue con el músico Iván Noble, con quien tuvo a su hijo Benito Noble.