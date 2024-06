"Me siento muy argentino": Dyango repasó sus mejores anécdotas en el país

A sus 84 años, José Gómez Romero, más conocido como Dyango, reside en un pueblo a 15 minutos de Barcelona: "Estoy en plena montaña, que es mi casa", explicó en diálogo con la radio Splendid AM 990.

"Me siento muy catalán, aunque en Argentina, siempre me trataron con tanta bondad y cariño desde el año '68, que también me siento muy argentino", destacó el cantante de éxitos como "Corazón Mágico" y "Adiós a la tristeza".

En la conversación con Jey Mammón, el artista rememoró que durante su estancia en Buenos Aires, en su hotel de hospedaje habitual lo quieren tanto, que no necesita pagar.

El cantante español recordó que "era un buen jazzista, tocaba muy bien la trompeta", antes de comenzar a cantar. Al respecto contó: "Cuando tenía tres o cuatro años, me sentaba en un rincón del comedor a escuchar tocar la trompeta de mi papá, con el tiempo quise ser músico de profesión. Estudié distintos instrumentos en el Conservatorio de Música de Barcelona donde hice toda la carrera".

"En seguida apareció que sabía cantar bien y eso me lo enseñó mi mamá", remarcó Dyango con cierta emotividad. "En Argentina, cuando sacaba la trompeta, siempre escuchaba una voz desde la platea que me decía '¡Dyango cantá!'", contó el intérprete mientras explicaba porqué dejó los instrumentos.

El artista aseguró que su canción favorita de otros autores, a la hora de interpretar, es "Garganta con arena", de Cacho Castaña, a quién conoció en la juventud. Con Cacho compartieron el rodaje de "El Mundo es de los Jóvenes", junto a Susana Giménez y Ginamaría Hidalgo, entre otras figuras.

"Mi asignatura pendiente es musical. Siempre queda en el tintero alguna cosa que en la vida se quería hacer: a mí me quedó hacer un dúo con mi gran amiga, Rocío Jurado, que falleció hace siete años", profundizó José Gómez Romero.

La esposa de Dyango es Mariola Gracia. Tras 50 años juntos, el intérprete no dudó en decir: "Ella es toda mi vida. Si no la hubiese encontrado, no sería ni siquiera cantante", aseguró mientras halagaba a su esposa y agregó que sin ella, "todo sería más difícil".

Respecto a su romance con Lucía Galán, el cantante remarcó: "Jamás le faltaría el respeto, es una mujer encantadora y canta como los ángeles. Con Joaquín, aunque no canta tan bien, la pasamos de maravilla porque es bromista como yo".

"El que se canta todo, soy yo", concluyó Dyango.