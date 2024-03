Rolando Barbano confirmó su romance con Marina Calabró: "A ella la admiro"

Marina Calabró hace el pase radial con Yanina Latorre y la panelista de LAM logró que admitiera al aire que estaba saliendo con su colega, el periodista Rolando Barbano, tras varios meses de rumores que comenzaron desde que Iliana Calabró habló del incipiente romance frente a cámaras, antes de que lo hicieran los protagonistas.

En uno de esos pases, Yanina le preguntó a Marina si ya se había subido a la moto de su pareja y ella dijo que no, aunque después contó que viajar en auto le provoca mareos. Entonces Latorre acotó que debe ser muy buena sexualmente, pero Barbano comenzó a mandar mensajes y Calabró dijo su nombre al aire, confirmando el romance.

Por su parte, un poco escueto con sus repuestas, tal vez por no estar acostumbrado a hablar sobre su vida privada, el periodista especializado en policiales dijo a LAM: “Me podés felicitar por todo lo que vos quieras, por mi moto, mi carrera, por mi vida”.

“Escucho siempre a Yanina con Marina, ayer la escuché, te diría que creo que no me perdí ninguno de sus pases. No estoy en modo pareja, digo que soy un fiel oyente. No es la primera vez que le escribo. Siempre lo hago cuando está en el pase. De hecho me dice no me escribas a mi, escribile a Yanina, pero yo a Yanina no le escribo porque me da pánico. Le escribo ahí porque a veces me da gracia lo que están hablando, le aporto algo, algún comentario”, continuó.

“No me gustan las etiquetas. Soy un ser sintiente de toda la vida, estoy muy bueno ahora, estoy contento. Me divierte que Yanina y Marina generen temas de conversación en el pase. Ellas sabían que iba a tener mucho rebote todo lo que pasara en el pase. Siempre le juego con eso a Marina... Qué rápido todo, más rápido que mi moto. No sé, no me he planteado nada por el estilo. No tengo una postura tomada, he tenido relaciones en convivencia y otras no. No tengo un dogma que te digo ‘no conviviría o si’. Ahora vivo solo, por ejemplo. Yo no hablo con toda mi familia. En los temas de mi intimidad son bastante receloso. Estoy bien y no quiero que quede mal. No estoy desmintiendo nada. Marina es mi compañera acá en la radio, la admiro, se lo digo siempre. Me parece una excelente periodista, de las mejores periodistas de la argentina por robo. Referente en lo suyo y capaz de trabajar en cualquier rama del periodismo, eso es lo que me parece más extraordinario. Es muy inteligente, tiene muy buen sentido del humor, es divertida, súper culta, súper informada”, la elogió.

Al día siguiente, los dos hablaron de su relación en el programa de Jorge Lanata, donde ambos trabajan como columnistas. “Nos estamos conociendo”, aseguraron entre risas.