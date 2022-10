Marcelo Tinelli reveló por qué Cristina Kirchner está enojada: “No me habla ella ni nadie de La Cámpora”

Marcelo Tinelli, periodista y conductor televisivo que actualmente se encuentra al frente del ciclo Canta Conmigo Ahora, fue entrevistado luego de ser invitado al America Business Forum. Allí fue donde reveló que “Cristina Kirchner sigue enojada conmigo por la imitación que le hacía Martín Bossi en su momento”.

Acerca de dicha imitación, Tinelli opinó: “Creo que no me habla porque ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes y le explicamos que, bueno, es un varón y calza 45”. Durante la charla con Ignacio González Castro, fundador y CEO de ABF, Tinelli también detalló que “no me habla ella ni nadie de La Cámpora. No importa, está todo bien, pero todavía está enojada porque no la hacíamos coqueta. Pero Martín Bossi es un pibe que mide 1,80 y calza 45, obviamente no es igual”.

Al ser consultado sobre la razón de llevar a figurar políticas a su programa, el ex presidente de San Lorenzo aseguró que se debía puramente al rating: “No buscábamos otra cosa. Creo que ellos buscaban mayor visibilidad para sus campañas políticas”.

Por otra parte, recordó su experiencia como presidente de San Lorenzo, cargo al que renunció a finales de abril: “Entré en el mundo de la política deportiva porque quise salvar a mi club, que se estaba por ir al descenso, y porque nunca habíamos ganado la Copa Libertadores. Esos eran mis dos objetivos”, y se refirió a las dificultades que se presentan en dicho ambiente: “Mauricio Macri me dijo que era más difícil la política deportiva que la nacional. No he participado nunca en política, pero no tengo ninguna duda de que la política deportiva es mucho más difícil que la política nacional, por lo menos en la Argentina”.

Con respecto a la profunda grieta que marca a la política argentina en la actualidad, Tinelli opinó: “Sin querer caímos todos allí. Parece ser que si no te definís a estar por un lado o por el otro, no formás parte del país. El gran problema que tiene la Argentina es justamente haber caído en esa grieta y que no podamos tener cinco o seis puntos donde nos pongamos de acuerdo… Siempre en algún lugar vas a ser juzgado, lo importante es lo que uno siente personalmente”.

Y se cuestionó: “¿Por qué te puede molestar la opinión del otro? A mí no me molesta. Al contrario, bienvenido sea que te digan una cosa que no te gusta. Por ahí sirve para mejorar o para cambiar algunas cosas. Todos cambiamos, el clima cambia, el sol cambia, las plantas cambian y si tenemos que cambiar, animémonos a hacerlo”.