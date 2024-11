Cristina presidirá el PJ, empieza a armar y busca acercar a Quintela

Cristina Kirchner ya piensa en el armado electoral del peronismo para el año que viene. La ex presidenta asumirá la titularidad del PJ nacional luego de que la Justicia desestimara el planteo de Ricardo Quintela de posponer la interna prevista para el 17 de este mes.

Según trascendió en las últimas horas, el peronismo busca acelerar el proceso para encumbrar a Cristina. Si bien las actuales autoridades tienen mandato hasta marzo, la Junta Electoral partidaria se reunirá posiblemente el martes para dar el paso formal de declara a la ex presidenta nueva titular del PJ.

Así, quedará otra cuestión por resolver: cuando efectivamente asumirá. La mayoría del partido cree que tiene que hacerlo a la brevedad, ya que el tiempo de descuento empezó a correr de cara a la reorganización partidaria y el armado electoral para las elecciones legislativas del año que viene.

En ese contexto, emisarios de la ex presidenta ya tomaron contacto con dirigentes cercanos a Quintela. Cristina busca descomprimir con el gobernador de La Rioja y pretende reunirse la semana próxima con él para integrarlo al partido.

La aceleración política opera en sintonía con la decisión de la jueza federal a cargo del Juzgado N°1, María Servini, quien rechazó el pedido de Quintela de posponer la elección interna del PJ. La magistrada dio lugar a la decisión de la Junta Electoral del espacio que impugnó la lista “Federales, un grito de corazón”, por irregularidades en su presentación.

Pese a la apelación a cargo de los apoderados de la lista del riojano, Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, quienes plantaron a través de un escrito la insuficiencia en la fundamentación y la invalidez en las observaciones de la Junta Electoral tras haber invalidado la postulación, la Justicia respaldó los motivos expuestos por el órgano partidario y convalidó la lista “Primero la Patria”, encabezada por Kirchner.

En el fallo, Servini precisó que el recurso planteado es insuficiente para contrarrestar la decisión y expuso que más allá del total de 70.531 avales que la lista de Quintela asegura haber presentado, en 4.703 planillas, la Junta Electoral contabilizó un total de 60.755 avales, en 4.464 planillas, de los cuales un total de 6.809 fueron observados por falta de documentación y otros 5.195 por irregularidades en los datos.

“En este sentido cabe recordar que la presentación de avales es uno de los requisitos indispensables para oficializar los candidatos de las distintas líneas internas. Tal exigencia debe entenderse como el estándar mínimo de consenso que debe reunir un candidato para aspirar a competir en una elección, para que cuente con una necesaria representatividad de los afiliados, constituyendo de esta forma una verdadera fuerza política”, argumentó.

En la misma línea, amplió: “Es preciso señalar también que la apelante no rebate ni controvierte las razones expuestas por la Junta Electoral Nacional con fechas 25 y 27 de octubre del corriente, que dieron sustento a su decisión, sino que, por el contrario, sólo expresa su descontento con lo resuelto, puesto que no existen argumentos distintos a los que analizara la Junta Electoral Nacional, no acompañando ningún elemento que permita sostener que la Junta Electoral haya actuado de manera parcial favoreciendo a la otra lista participante”.

Tras el fallo judicial, la ex presidenta ya puso manos a la obra en la tarea de acercarse a sectores del peronismo que no integran el kirchnerismo. Además, aceitó los contactos que mantiene con Sergio Massa. En ese contexto, envió emisarios para armar una reunión con Quintela y bajarle el perfil a la disputa. Por ahora, el riojano no contestó pero el encuentro se realizaría en breve.

La ex presidenta ya mantuvo reuniones con el ex gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet y el ex titular de la Aduana Guillermo Michel. Los dos están trabajando en el nuevo reordenamiento del peronismo provincial luego de que Rogelio Frigerio ganara la elección e hiciera desembarcar al PRO en la provincia y generara una crisis en el PJ local.

También con dirigentes sindicales y referentes de diversas provincias.