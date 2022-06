Lanata criticó a los periodistas que hablaron de la estafa que sufrió

Esta semana se conoció que Jorge Lanata fue víctima de una estafa relacionada con obras de arte que compró hace un tiempo. La periodista Paula Varela dijo en el programa Socios en el espectáculo que el reconocido periodista conoció la verdad sobre las obras cuando intentó venderlas.

"Jorge compró las obras y se las llevó a su casa chocho”, dijo Varela. Luego de contar que las guardó, reveló que cuando las quiso vender "fue a buscarlas, las vio alguien y le alertó: ´Perdón pero acá te cagaron. Esto no está bien. Esta obra es trucha, no es ningún óleo, está hecha con témpera de los nenes de jardín de infantes, esto está mal´".

Ahora, Lanata hizo un descargo sobre el tema en su programa radial Lanata sin filtro (Radio Mitre), donde criticó duramente el trato que recibió de parte de sus colegas y especialmente a Varela por la información difundida.

"Una chica que se llama Paula Varela, dijo que me habían vendido un cuadro con témperas de nenes del jardín. Paula Varela, no hay dos tipos de témperas, lamento decírtelo. La témpera la usa Picasso y los nenes del jardín. Ahora, esta estupidez que dijo Paula Varela después la repitieron un montón de medios", comenzó su descargo Lanata.

"El otro tema: 'compró cuadros falsos por 45 millones de pesos'. Chicos, si publican la demanda, léanla antes de publicarla, ¡manga de idiotas! ¡léanla!. Los 45 millones de pesos es por la demanda, no por lo que yo compré; es lo que yo les pido por el tiempo perdido y demás", agregó.

"Otra cosa, yo soy víctima y la mayoría de las notas me planteaban como culpable. Yo no soy culpable de que una banda me haya estafado, soy víctima", siguió y agregó: "Los cuadros los compré a lo largo de varios años. No los compré en un día. Fue a lo largo de tres años por lo menos. Yo colecciono arte argentino y muy poco de arte uruguayo. El arte es un quilombo, como todo; hay gente que falsifica, pasa".

Igualmente, Lanata dijo que el tema quedó resuelto en la justicia la semana pasada. "Ya que van a hablar sean precisos. Este quilombo se arregló el 3 de junio, no está abierto. Ya está, no hay nada que ver".