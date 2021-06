Osvaldo insinuó que cortó con Gianinna por “cuernos”

¿Por qué es tan cruel el amor?

Eso se estarán preguntando Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, que a semanas de haber blanqueado (bueno, al menos, dejado entrever) su romance, se habrían separado. Y la razón, dicen los detectives de las redes sociales, sería una infidelidad, aunque esta vez no sería el ex futbolista, acostumbrado a las travesuras, el infractor...

Así lo dejó entrever el propio Osvaldo en su cuenta de Instagram, donde subió una historia que hacía alusión a una presunta infidelidad: subió una foto de Angus Young, guitarra de AC/DC, haciendo “cuernitos”, y lo acompañó del tema “Cuernos”, de Joaquín Sabina, como música de fondo. El remate: escribió sobre la publicación “estado actual”.

Parece clarito, ¿no? Gianinna, sin embargo, no dijo aún nada, aunque algunos se remontaron al 25 de mayo, cuando subió parte de la letra de una canción de Rodrigo, “Amor clasificado”, donde afirmaba que “busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando…”. Raro todo.

La historia de amor entre ambos es extraña: rumores de una relación y encuentros furtivos se remontan a años atrás, al punto incluso de que Osvaldo acompañó a Gianinna al cumple de su padre, Diego, aquella noche donde ella lo encontró descompuesto en su pieza mientras alrededor la fiesta continuaba. Sin embargo, en medio de las versiones de que algo había, él blanqueaba relaciones con otras, incluido su regreso reciente con Jimena Barón. Pero finalmente la parejita decidió darse una oportunidad en serio: ella lo acompañó a la gira que su banda de rock Barrio Viejo dio en el sur del país, e incluso llevó a su hijo, Benja, demostrando que había un vínculo fuerte. En el sur fueron avistados y desde entonces fueron subiendo algunas fotos juntos a las redes. Incluso, Gianinna llegó a decir que “los amo fuerte a los dos” (a Osvaldo y Benja), pero, al parecer, el romance duró poquito. Habrá que seguir leyendo las pistas virtuales para ver cómo continúa esta historia de amor ¿y desamor?