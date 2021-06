“Si hubiese estado viviendo en EE UU, ya me hubiesen entregado un Oscar”

Ricky Maravilla viajó en diciembre pasado a Miami para recibir, de manos del Instituto Verificador Canciones Audiovisuales (IVCA), una plaqueta que lo distinguió por ser “ídolo de la música tropical y haber logrado superar el billón de audiovisualizaciones en las más importantes redes sociales existentes en todo el continente”. Una noticia que, en el país, pasó casi inadvertida y por lo que el músico salteño, un tanto decepcionado, lanzó ayer que “en Argentina no cuidan a los artistas nacionales”.

Creador de éxitos tropicales inoxidables, desde “¿Qué tendrá el petiso?” hasta “La bomba chita”, en los últimos diez años logró trasladar sus éxitos de los bailes a las redes cuando le puso música y letra a las canciones de “La granja de Zenón”, esos videos musicales protagonizados por simpáticos animalitos que enloquecieron a niños y niñas (también a sus padres y madres) de todas partes del país y más allá. De hecho, “El gallo y la pata” es uno de esos temas cuyo video, al día de la fecha, ostenta la estratosférica suma de 1383 ¡millones! de reproducciones en YouTube.

Aún a pesar de sus logros, el popular cantante de 75 años, que no ha estado exento de polémicas y acusaciones por un estilo que causó furor en los noventa pero que visto desde los cánones actuales puede resultar demodé y hasta machista para algunas personas, siente que no ha logrado ser reconocido en el país. “Si hubiese estado (viviendo) en Estados Unidos, me hubiesen entregado un Oscar o un premio importantísimo”, manifestó ayer, en diálogo con Ángel de Brito para “Los Ángeles de la Mañana”, en relación al premio otorgado por el IVCA que, dijo, cree no tener antecedentes entre artistas latinoamericanos.

El intérprete, que en 1995 recibió un Premio Konex por su trayectoria de los últimos 10 años como referente de la movida tropical, se quejó de las formas en las que consagradas figuras son retratadas en la pantalla chica.

Y, sorprendentemente, aseguró que si bien fue convocado para sumarse al “Cantando por un sueño” en la última edición, decidió no aceptarlo porque sabía que se iban a burlar de él.

“Consulté con mucha gente que me sigue y todos coincidieron en que no fuera porque me iban a denigrar, vapulear. Le hice caso a la gente que me sigue”, manifestó, criticando que en certámenes como éste, que el año pasado condujeron Ángel de Brito y Laurita Fernández ante la ausenciade Tinelli, ganaran personajes mediáticos frente a artistas talentosos como Rodrigo Tapari, Ángela Leiva o Rocío Quiroz.

De todos modos, el tema que convocó a Ricky al móvil televisivo fue la imitación en “La Academia” que, la noche anterior, había hecho sobre su figura Julieta Puente, que no convenció al jurado aunque a él sí.

“Pude verla (a la imitación), la verdad que una imitación es como un homenaje a un artista, así que me sentí muy halagado de poder estar con esta imitación de Juli. A mi me gustó, sin buscarle el fino que le busca el jurado. Logró mi pasito, lo vi muy bien, pero lo que sí ese jurado fue muy pero muy estricto, por eso estoy un poco como Charlotte, enojado con el jurado. Son muy drásticos”, sostuvo el artista metiéndose de lleno en la polémica que, por estas horas, envuelve al certamen conducido por Marce y que tiene que ver con el picante cruce que la hermana de Alex Caniggia tuvo con Pampita y Barón.

A criterio de Ricky, los jueces son “son malos” y recomendó cómo dar las devoluciones cuando en juego está un personaje popular.

“Cuando hacen una imitación del personaje, el jurado tiene que pensar también que hay muchísima gente que admira a ese personaje, y tienen que ser un poco menos crueles.

Yo creo que hoy por hoy la televisión usa ese estilo, pero no se dan cuenta que se tiran muchísima gente en contra porque hoy recibí muchísimos llamados en donde me dicen ‘Ricky, la verdad que no nos gustó cómo trataron a esa chica, no nos gustó como dijeron que había bailado’, entiendo que si no hay un 100 por 100 de baile, pero por lo menos incentivar un poquito para que mejore”, opinó mientras De Brito, uno de esos jurados, hacía caras de reprobación.

“Si uno le busca absolutamente todos los puntos puede haber alguna falencia, pero eso de utilizar palabras como ‘horribles’ está muy de más. Hay muchísima gente que me llama y me dice ‘Yo no miro más el programa’, en un momento que ustedes necesitan que los vean y que la gente esté del lado de ustedes, se tiran la gente en contra de alguna manera”, remató Maravilla.

Uno de los más duros, de hecho, fue Ángel de Brito, quien, al darle la devolución a Puente, manifestó: “La pregunta es por qué. Me pareció un suplicio. No me divirtió. No encuentro nada lindo para decir. Me pareció horrible. Me pareció espantoso”.